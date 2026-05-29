Friday, May 29, 2026

صفحه نخست » فیلمی عجیب؛ پلیس زنی را برای استفاده از دستی که نداشت جریمه کرد

womanhand.jpgزنی در شهر پالم بیچ ایالات فلوریدای آمریکا توسط یک افسر پلیس و به ظن در دست داشتن تلفن همراه با دست راست هنگام رانندگی متوقف شد.

کاتلین توماس که دست راستش را از دست داده، بازوی راستش را بالا برد تا نبود دستش را به افسر نشان دهد، اما با این حال برای او پرونده ثبت شد.

این رویداد در ماه فوریه رخ داد و در هفته جاری، این افسر درخواست کرده است که این اتهامات رد شود.

دفتر کلانتر شهرستان پالم بیچ به بی‌بی‌سی اعلام کرد: «معاون بر اساس مشاهده بصری اقدام به توقف خودرو کرد. پس از بررسی‌های بیشتر و به دلیل نبود شفافیت در نحوه ثبت تخلفات در نرم‌افزار صدور جریمه، در نهایت تصمیم به لغو اتهامات گرفته شد.»

