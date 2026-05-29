زنی در شهر پالم بیچ ایالات فلوریدای آمریکا توسط یک افسر پلیس و به ظن در دست داشتن تلفن همراه با دست راست هنگام رانندگی متوقف شد.



کاتلین توماس که دست راستش را از دست داده، بازوی راستش را بالا برد تا نبود دستش را به افسر نشان دهد، اما با این حال برای او پرونده ثبت شد.



این رویداد در ماه فوریه رخ داد و در هفته جاری، این افسر درخواست کرده است که این اتهامات رد شود.

این... -- BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) May 29, 2026

دفتر کلانتر شهرستان پالم بیچ به بی‌بی‌سی اعلام کرد: «معاون بر اساس مشاهده بصری اقدام به توقف خودرو کرد. پس از بررسی‌های بیشتر و به دلیل نبود شفافیت در نحوه ثبت تخلفات در نرم‌افزار صدور جریمه، در نهایت تصمیم به لغو اتهامات گرفته شد.»