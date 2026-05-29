۳۰۰ شمش طلا به ارزش ۴۰ میلیون دلار از خانه مامور سابق سیا کشف کرد یورونیوز - یک مقام ارشد سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که دارای عالی‌ترین سطح دسترسی امنیتی فوق سری بوده، متهم است که ۳۰۰ شمش طلا را به ارزش بیش از ۴۰ میلیون دلار از دولت فدرال سرقت و در خانه خود پنهان کرده است. بر اساس اسناد دادگاه فدرال در ویرجینیا، «دیوید راش» هفته گذشته بازداشت و به سرقت مجرمانه اموال عمومی متهم شده است؛ فردی که بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تاراج مخفیانه طلا، سال‌ها درباره سوابق تحصیلی و نظامی خود نیز دروغ گفته است. کشف انبار شمش‌های طلا و ساعت‌های رولکس در خانه متهم بر اساس سوگندنامه نماینده اف‌بی‌آی که مسئول پرونده است، دیوید راش از نوامبر تا مارس گذشته، به بهانه «هزینه‌های کاری و عملیاتی»، مقدار قابل‌توجهی ارز خارجی و ده‌ها میلیون دلار شمش طلا درخواست و دریافت کرده بود. هنوز مشخص نیست که او قصد داشته با این حجم از منابع مالی چه کاری انجام دهد، اما بخشی از این اموال در یک انبار در نزدیکی دفتر کارش پیدا شد.

ماموران فدرال در جریان بازرسی از خانه او در ۱۸ مه، بیش از ۳۰۰ شمش طلا به ارزش تقریبی ۴۰ میلیون دلار را کشف و ضبط کردند. افزون بر طلاها، حدود ۲ میلیون دلار پول نقد و ۳۵ ساعت مچی لوکس که بیشتر آن‌ها برند رولکس بودند نیز در خانه او توقیف شد. اف‌بی‌آی اعلام کرد که راش یک روز پس از این بازرسی بازداشت شده است.

انزوای متهم و اتهام اختلاس اموال عمومی آمریکا



در سوگندنامه اف‌بی‌آی تصریح شده است که دلایل کافی و مستدلی وجود دارد که نشان می‌دهد راش «عامدانه اموال ارزشمند متعلق به ایالات متحده را برای مصارف شخصی خود اختلاس کرده، به سرقت برده یا تصاحب کرده است». در حال حاضر، اف‌بی‌آی در این تحقیقات با سازمان سیا و وزارت دادگستری آمریکا همکاری می‌کند. وکیل راش نیز روز چهارشنبه از هرگونه اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که راش چه سمتی در سیا داشته یا چه زمانی این سازمان را ترک کرده است؛ چرا که در اسناد دادگاه به سادگی از او به عنوان «کارمند ارشد سابق در سطح مدیران اجرایی یک آژانس دولتی ایالات متحده» یاد شده است. سخنگویان اف‌بی‌آی از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کردند و سازمان سیا نیز به ایمیل‌ها پاسخ نداد.

ALERT: Former CIA officer accused of stealing $40 million in gold bars after FBI found them in his house during a raid.



David Rush worked as a high-ranking official in the CIA on a career based entirely on brazen lies.



An investigation by the FBI found that Rush had used false...

رازگشایی از سال‌ها دروغ‌پردازی درباره خلبانی نظامی و مدرک دانشگاهی



تحقیقات اف‌بی‌آی علاوه بر سرقت، پرده از یک رسوایی دیگر نیز برداشت؛ راش سال‌ها درباره تحصیلات و پیشینه نظامی خود دروغ گفته است. در حالی که او ادعا می‌کرد خلبان نیروی دریایی آمریکا بوده و از دانشگاه کلمسون در کارولینای جنوبی و مؤسسه پلی‌تکنیک رنسه‌لر در نیویورک فارغ‌التحصیل شده، بررسی‌های اف‌بی‌آی نشان داد او در هیچ‌کدام از این دانشگاه‌ها تحصیل نکرده است.



طبق اسناد رسمی، او در سال ۱۹۹۷ در نیروی دریایی ثبت‌نام کرده و سپس از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ در نیروی رزرو دریایی آمریکا خدمت کرده و در نهایت با درجه ستوانی و به صورت محترمانه ترخیص شده است. طبق پرونده‌ها، او در تمام این مدت حتی یک‌بار هم تحت ارزیابی‌های خلبانی قرار نگرفته بود. راش در حال حاضر تا زمان برگزاری جلسه دادگاه فدرال در الکساندریا واقع در ویرجینیا، در بازداشت به سر می‌برد.