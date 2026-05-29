او افزود که تفاهم‌نامه کنونی برخلاف بیانیه آتش‌بس شورای عالی امنیت ملی است و مشخص شده که اساسا مذاکرات پسااسلام‌آباد، بر مبنای شروط رهبری انجام نشده است. او همچنین گفت ایالات متحده اعلام کرده که حاضر به رفع محاصره‌ی دریایی نیست و حتی پس از اعلام تفاهم‌نامه‌ی دوجانبه و بازگشایی تنگه‌ی هرمز، کشتی‌های ایرانی باید با هماهنگی ارتش آمریکا و با مجوز آن از منطقه خارج شوند.

خبرگزاری صداوسیما: متن ترامپ یک‌طرفه است



خبرگزاری صداوسیما در واکنش به پیام منتشرشده از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نوشت: «متن ادعایی ترامپ یک‌طرفه است و هنوز درباره هیچ‌کدام از بندهای آن توافقی نشده است.»



بر اساس گزارش این خبرگزاری، «جمهوری اسلامی هنوز متن ۱۴ بندی ادعایی رسانه‌ها را برای آمریکا ارسال نکرده است.»