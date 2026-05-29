Friday, May 29, 2026

صفحه نخست » عضو تیم رسانه‌ای مذاکره‌کنندگان: شروط رهبری در تفاهم با آمریکا نقض شده است

tafahom.jpgمهدی خانعلی‌زاده، عضو تیم رسانه‌ای هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، نوشت که در متن تفاهم احتمالی هشت بند از ۱۰ بند بیانیه شورای عالی امنیت ملی که به تایید مجتبی خامنه‌ای رسیده، رعایت نشده و زیر پا گذاشته شده است و مذاکرات بر مبنای شروط رهبری انجام نشده است.

او افزود که تفاهم‌نامه کنونی برخلاف بیانیه آتش‌بس شورای عالی امنیت ملی است و مشخص شده که اساسا مذاکرات پسااسلام‌آباد، بر مبنای شروط رهبری انجام نشده است. او همچنین گفت ایالات متحده اعلام کرده که حاضر به رفع محاصره‌ی دریایی نیست و حتی پس از اعلام تفاهم‌نامه‌ی دوجانبه و بازگشایی تنگه‌ی هرمز، کشتی‌های ایرانی باید با هماهنگی ارتش آمریکا و با مجوز آن از منطقه خارج شوند.

خبرگزاری صداوسیما: متن ترامپ یک‌طرفه است

خبرگزاری صداوسیما در واکنش به پیام منتشرشده از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نوشت: «متن ادعایی ترامپ یک‌طرفه است و هنوز درباره هیچ‌کدام از بندهای آن توافقی نشده است.»

بر اساس گزارش این خبرگزاری، «جمهوری اسلامی هنوز متن ۱۴ بندی ادعایی رسانه‌ها را برای آمریکا ارسال نکرده است.»


