قالیباف: امتیازات را نه با مذاکره، بلکه با موشک می‌گیریم



ایران اینترنشنال - محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکره‌‌کننده جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت: «ما امتیازات را نه با گفت‌وگو، بلکه با موشک‌‌ها می‌گیریم، در مذاکره فقط آن‌ها را تفهیم می‌کنیم.»



او افزود جمهوری اسلامی «هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها» ندارد و تنها رفتارها را معیار قرار می‌دهد. قالیباف تاکید کرد هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد.



قالیباف همچنین نوشت: «پیروز هر توافق، کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود.»

محسن رضایی: اگر محاصره دریایی ادامه یابد، حمله خواهیم کرد



محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، گفت جمهوری اسلامی در صورت تداوم محاصره دریایی، گزینه حمله را در دستور کار قرار خواهد داد.