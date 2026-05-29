Friday, May 29, 2026

صفحه نخست » موضع‌گیری تند محسن رضایی پس از بیانیه سه‌محوری قالیباف درباره آمریکا

ghalibaf.jpgقالیباف: امتیازات را نه با مذاکره، بلکه با موشک می‌گیریم

ایران اینترنشنال - محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکره‌‌کننده جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت: «ما امتیازات را نه با گفت‌وگو، بلکه با موشک‌‌ها می‌گیریم، در مذاکره فقط آن‌ها را تفهیم می‌کنیم.»

او افزود جمهوری اسلامی «هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها» ندارد و تنها رفتارها را معیار قرار می‌دهد. قالیباف تاکید کرد هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد.

قالیباف همچنین نوشت: «پیروز هر توافق، کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود.»

ghb.jpg

محسن رضایی: اگر محاصره دریایی ادامه یابد، حمله خواهیم کرد

محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، گفت جمهوری اسلامی در صورت تداوم محاصره دریایی، گزینه حمله را در دستور کار قرار خواهد داد.

او بدون اشاره به جزئیات بیشتر افزود: «اگر محاصره دریایی فراتر از بازه زمانی معینی ادامه یابد، حمله خواهیم کرد.»

رضایی همچنین با اشاره به راهبرد نظامی سپاه پاسداران گفت این نیرو بر پایه «جنگ نامتقارن» عمل می‌کند و از پهپادها و قایق‌های تندرو به‌عنوان ابزارهای اصلی بازدارندگی استفاده می‌کند.

او افزود: «آمریکا در تاریکی به سمت ما می‌آید، در حالی که ما هر حرکت آن‌ها را رصد می‌کنیم.»

مطلب بعدی...
cia.jpg
مقام سابق سیا با ۳۰۰ شمش طلا، ۲ میلیون دلار پول نقد و ده‌ها رولکس بازداشت شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar29-1.jpg
گزارش مجله اوکی دبی از ورود سام اصغری به هالیوود
daily29.jpg
ایرن اولین بازیگری که نقشهای سکسی بازی کرد
one24.jpg
مشهورترین چهره های چپ ایران
oholic17.jpg
۵ اشتباهی که چای را سمی می کند
goftar14.jpg
برادر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان مدیر یک کلینیک در تورنتو
tv28-1.jpg
آغوشی که دیوارهای نفرت را لرزاند!
goftar29-1.jpg
زنان و پروپاگاندا رژیم جنایتکار تهران
daily28-1.jpg
آنتالیاگردی تیم فوتبال جمهوری اسلامی

از سایت های دیگر

مهمانی لاکچری سفارت جمهوری اسلامی، خبری از حجاب هم نبود
ترتیب تولد فرزندان چگونه شخصیت آنها را شکل می‌دهد
علی‌اکبر، آخرین روزنامه‌فروش دوره‌گرد پاریس
آیا دولت اسرائیل می‌تواند ایران را تجزیه کند؟

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرت طولانی در کره جنوبی: بهترین تخت هتل دنیا؟
kayhan.jpg
مردان دور میز مذاکره!
janjal.jpg
از ترس و تبعید تا رؤیای وطن؛ این جمله چرا وایرال شد؟
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
gtv.jpg
اجرای غافلگیر کننده موسیقی در مراسم وداع با احمد پژمان
one28-1.jpg
ساغر عزیزی؛ از بازی در نقش «فرح پهلوی» تا روایات تکان‌دهنده از همسر سابق

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy