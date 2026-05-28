علی کریمی در شبکه اکس نوشت:

دوستانی که از ایران وصل شدید، خوشحالم که هستید🙏در مورد اتفاقات این چند روز اخیر، لازم می‌دانم چند نکته را شفاف با شما در میان بگذارم.



شاهین نجفی تبلیغ تور کنسرت‌های خود را آغاز کرد.من از او خواستم که عادی‌سازی نکند؛ چون هنوز عزادار هزاران عزیز و خانواده داغدار هستیم.و اگر هم قرار است کنسرتی برگزار شود، از نام جاویدنامان و نام شاهزاده و احساسات مردم سوءاستفاده نشود.



بعد از آن، از سوی برخی افراد نزدیک به دفتر شاهزاده، حملات علیه من آغاز شد و با هدایت انجمن هما و انجمن ورزشکاران ادامه یافت و تلاش شد انتقاد من از برگزاری کنسرت و عادی سازی به‌عنوان مخالفت با شخص شاهزاده رضا پهلوی به نظر برسد .



همین‌جا تأکید می‌کنم که همچنان شاهزاده رضا پهلوی را تنها گزینه برای رهبری دوران گذار می‌دانم.اختلاف من، نه با اصل اتحاد، بلکه با رفتارهایی‌ست که توسط مسئول دفتر ایشان مدیریت میشود و باعث حذف، تخریب و تفرقه میان حامیان این مسیر خواهد شد.



همین رفتار چندی قبل با آقای منوچهر بختیاری، پدر جاویدنام پویا بختیاری، نیز به‌خاطر پرسشگری اتفاق افتاد؛ در حالی که امروز ما بیش از هر زمان دیگری به اتحاد همه نیروهای حامی آزادی ایران نیاز داریم.



من بر عهدی که با مردم کشورم بسته‌ام، تا پای جان هستم و هرگز چیزی برای خودم مطالبه نکردم.امیدوارم در کنار هم، با حفظ اتحاد و احترام متقابل، ایران را به نقطه‌ای برسانیم که مردمش آزادانه و فقط از طریق صندوق رأی برای آینده کشور تصمیم بگیرند، و در دوران گذار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، بهترین روزها را برای ایران رقم بزنیم.



پاینده ایران و ایرانی

خادم مردم ایران

علی کریمی