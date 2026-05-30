Saturday, May 30, 2026

صفحه نخست » نیویورک‌تایمز از مانع اصلی توافق پرده برداشت

nytimes.jpg- نیویورک ‌تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی:‌ تندروهاى ایران مانع دستیابی به توافق می‌شوند

- باقری‌کنی تنها عضو شورای عالی امنیت ملی بود که نامه حمایت از مذاکرات را امضا نکرد

یویوک ‌تایمز - فرناز فصیحی

العربیه - مذاکرات ایران و آمریکا بدون پیشرفت قابل توجه ادامه دارد و گزارش‌هایی ازاختلاف‌های داخلی در ایران درباره ماهیت توافق با آمریکا منتشر شده است. در همین زمینه، مقام‌های آمریکایی به روزنامه «نیویورک تایمز» گفتند جریان‌های تندرو در ایران مانع دستیابی به توافق می‌شوند.

این روزنامه گزارش داد مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، بر سر «تبلیغات و پوشش ضد مذاکراتی» رسانه‌های دولتی، وارد رویارویی با این رسانه‌ها شده است.

به نوشته نیویورک تایمز، افرادی مانند ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و علی باقری‌کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با توافق مخالفت کرده و در روند دستیابی به آن مانع‌تراشی می‌کنند.ت یابد.

این روزنامه اضافه کرد علی باقری‌کنی تنها عضو شورای عالی امنیت ملی ایران بود که از امضای نامه‌ای خطاب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، در حمایت از مذاکرات خودداری کرد.

بر اساس این گزارش، باقری‌کنی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره‌کننده ارشد ایران را به انعطاف‌پذیری بیش از حد در برابر آمریکا متهم کرده و محتوای این نامه را در در اختیار نمایندگان تندرو مجلس ایران قرار داده است. اقدامی که به نوشته نیویورک تایمز، با هدف ناکام گذاشتن مذاکرات انجام شده است.

هم‌زمان، نشست روز جمعه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با مشاورانش بدون اعلام تصمیمی پایان یافت. ترامپ پیش‌تر گفته بود قصد دارد درباره دستیابی به تفاهم با ایران تصمیم نهایی بگیرد.

یک مقام کاخ سفید نیز به «العربیه» گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و ترامپ با توافقی که در راستای منافع آمریکا نباشد موافقت نخواهد کرد. به گفته این مقام، رئیس‌جمهور آمریکا هیچ توافقی را که «خطوط قرمز» او را رعایت نکند، نخواهد پذیرفت.

ترامپ همچنین به شبکه «فاکس نیوز» گفت انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باعث به تعویق افتادن هیچ تصمیمی درباره جنگ با ایران نخواهد شد و بار دیگر تأکید کرد تهران نباید به سلاح هسته‌ای دس

مطلب قبلی...
resaye3.jpg
حمله رسایی به مجتبی خامنه ای؟
مطلب بعدی...
rp.jpg
رضا پهلوی: سگ وحشی در نهایت دست شما را گاز می‌گیرد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar30.jpg
فاطمه مسعودی‌فر؛ بازیگر «جیران» با استایلی متفاوت در اکران مردمی «گل سنگ»
daily30.jpg
نکاتی درباره بیژن کیان عضو سابق دولت انتقالی دونالد ترامپ
one30.jpg
مراسم ختم خواهر سید محمد خاتمی در یزد
oholic15.jpg
چطور دختر همسایه شد همسر لیونل مسی؟
goftar17.jpg
مطالبه طرفداران جمهوری اسلامی در لندن
daily16.jpg
استوری علی کریمی برای نوه جنجالی مکارم شیرازی + ویدیو
daily29.jpg
ایرن اولین بازیگری که نقشهای سکسی بازی کرد
goftar29-1.jpg
گزارش مجله اوکی دبی از ورود سام اصغری به هالیوود

از سایت های دیگر

علی‌اکبر، آخرین روزنامه‌فروش دوره‌گرد پاریس
چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
هنرمند معروف و شایعه رابطه عاشقانه او با باراک اوباما
مهمانی لاکچری سفارت جمهوری اسلامی، خبری از حجاب هم نبود

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرت طولانی در کره جنوبی: بهترین تخت هتل دنیا؟
kayhan.jpg
مردان دور میز مذاکره!
janjal.jpg
از ترس و تبعید تا رؤیای وطن؛ این جمله چرا وایرال شد؟
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
gtv.jpg
اجرای غافلگیر کننده موسیقی در مراسم وداع با احمد پژمان
goftar29.jpg
سهراب پاکزاد (که بعد از انتشار ویدئو کنسرتش بازداشت شد) کیست؟

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy