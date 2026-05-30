- نیویورک ‌تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی:‌ تندروهاى ایران مانع دستیابی به توافق می‌شوند

- باقری‌کنی تنها عضو شورای عالی امنیت ملی بود که نامه حمایت از مذاکرات را امضا نکرد

یویوک ‌تایمز - فرناز فصیحی

العربیه - مذاکرات ایران و آمریکا بدون پیشرفت قابل توجه ادامه دارد و گزارش‌هایی ازاختلاف‌های داخلی در ایران درباره ماهیت توافق با آمریکا منتشر شده است. در همین زمینه، مقام‌های آمریکایی به روزنامه «نیویورک تایمز» گفتند جریان‌های تندرو در ایران مانع دستیابی به توافق می‌شوند.

این روزنامه گزارش داد مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، بر سر «تبلیغات و پوشش ضد مذاکراتی» رسانه‌های دولتی، وارد رویارویی با این رسانه‌ها شده است.

به نوشته نیویورک تایمز، افرادی مانند ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و علی باقری‌کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با توافق مخالفت کرده و در روند دستیابی به آن مانع‌تراشی می‌کنند.ت یابد.