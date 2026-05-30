- نیویورک تایمز به نقل از مقامهای آمریکایی: تندروهاى ایران مانع دستیابی به توافق میشوند
- باقریکنی تنها عضو شورای عالی امنیت ملی بود که نامه حمایت از مذاکرات را امضا نکرد
یویوک تایمز - فرناز فصیحی
العربیه - مذاکرات ایران و آمریکا بدون پیشرفت قابل توجه ادامه دارد و گزارشهایی ازاختلافهای داخلی در ایران درباره ماهیت توافق با آمریکا منتشر شده است. در همین زمینه، مقامهای آمریکایی به روزنامه «نیویورک تایمز» گفتند جریانهای تندرو در ایران مانع دستیابی به توافق میشوند.
این روزنامه گزارش داد مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، بر سر «تبلیغات و پوشش ضد مذاکراتی» رسانههای دولتی، وارد رویارویی با این رسانهها شده است.
به نوشته نیویورک تایمز، افرادی مانند ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و علی باقریکنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با توافق مخالفت کرده و در روند دستیابی به آن مانعتراشی میکنند.ت یابد.
این روزنامه اضافه کرد علی باقریکنی تنها عضو شورای عالی امنیت ملی ایران بود که از امضای نامهای خطاب به مجتبی خامنهای، رهبر ایران، در حمایت از مذاکرات خودداری کرد.
بر اساس این گزارش، باقریکنی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکرهکننده ارشد ایران را به انعطافپذیری بیش از حد در برابر آمریکا متهم کرده و محتوای این نامه را در در اختیار نمایندگان تندرو مجلس ایران قرار داده است. اقدامی که به نوشته نیویورک تایمز، با هدف ناکام گذاشتن مذاکرات انجام شده است.
همزمان، نشست روز جمعه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با مشاورانش بدون اعلام تصمیمی پایان یافت. ترامپ پیشتر گفته بود قصد دارد درباره دستیابی به تفاهم با ایران تصمیم نهایی بگیرد.
یک مقام کاخ سفید نیز به «العربیه» گفت ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و ترامپ با توافقی که در راستای منافع آمریکا نباشد موافقت نخواهد کرد. به گفته این مقام، رئیسجمهور آمریکا هیچ توافقی را که «خطوط قرمز» او را رعایت نکند، نخواهد پذیرفت.
ترامپ همچنین به شبکه «فاکس نیوز» گفت انتخابات میاندورهای آمریکا باعث به تعویق افتادن هیچ تصمیمی درباره جنگ با ایران نخواهد شد و بار دیگر تأکید کرد تهران نباید به سلاح هستهای دس
