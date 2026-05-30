رضا پهلوی در نشست «امنیت دریای سیاه» در اودسا در جنوب اوکراین، درباره تلاش برای توافق با جمهوری اسلامی با امید به ایجاد ثبات گفت که یک «سگ وحشی» در نهایت دست شما را گاز می‌گیرد.

او با اشاره به بی‌نتیجه بودن مذاکرات با جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته گفت که مردم می‌خواهند که مسئله جمهوری اسلامی حل شود.

شاهزاده رضا پهلوی گفت که روسیه و جمهوری اسلامی یک روند مشترک دارند و مذاکرات را طولانی کرده و برای خود زمان می‌خرند و هر توافقی برای جمهوری اسلامی زمان خریده است نه برای مردم.

او تاکید کرد که برداشتن تحریم‌ها به نفع مردم نشده بلکه فقط به نفع کارخانه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی شده است.

شاهزاده رضا پهلوی گفت که مردم ایران هزینه همه توافق‌های قبلی که با رژیم جمهوری اسلامی به عنوان سرکوبگر آنها شده پرداخته‌اند و اکنون می‌خواهند که این روند تکرار نشده و به ظالمان اعتماد نشود.

او گفت که هر توافقی با جمهوری اسلامی مانند توافقات با شوروی سابق موضوع را حل نکرده است.