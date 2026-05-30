رسایی مجتبی را «پسر نوح» خواند
امیر فرشاد ابراهیمی - حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در کانال تلگرامیاش حملهای نه تلویحی که مستقیم به مجتبی خامنهای، داشت.
رسایی در این مطلب به آیه ۴۶ سوره هود درباره «پسر نوح» اشاره کرده؛ آیهای که در آن خداوند خطاب به نوح میگوید فرزندش «از اهل او نیست» زیرا «عملی غیرصالح» انجام داده است.
او در ادامه، توضیحی تفسیری نیز منتشر کرده که تأکید میکند ملاک «اهل بودن» نه نسبت خانوادگی، بلکه «ایمان و عمل صالح» است.
در بخش دیگری از متن منتشرشده در کانال تلگرامی این نماینده مجلس ۴ درصدی آمده است که خداوند، نوح را از «قرار گرفتن در جایگاه جاهلان» برحذر میدارد؛ عبارتی که در فضای سیاسی و رسانهای ایران بهسرعت بهعنوان کنایهای آشکار به مجتبی و حلقه نزدیک به او تفسیر شد.
نمیگم من اگه جای رسایی بودم میگم هر آدمی اگه جای رسایی بود بعد از رهبری مجتبی خفه خون میگرفت و از دنیای سیاست یا برای همیشه یا لااقل برای مدتی دور میشد!-- Amir Farshad EBRAHIMI (@Goftaniha) May 30, 2026
حمید رسایی نه خیلی سالها پیش بلکه ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ در برنامه جهانآرا صداوسیما با همان قاطعیت و ریشخند همیشگی و نگاه عاقلاندر...
حمید رسایی نه خیلی سالها پیش بلکه ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ در برنامه جهانآرا صداوسیما با همان قاطعیت و ریشخند همیشگی و نگاه عاقلاندرسفیه گفت:
«... درحالیکه دارند تلاش میکنند بگویند که ایشان داره برنامهریزی میکند که پسرش بشه جانشین و رهبر. آخه اگر کسی که ذرهای عقل داشته باشد، به این حرفی که اینها دارند میزنند میخنده، که مثلا رهبری داره تلاش میکند که فرزندش بشه جانشینش؟!
اصلا سازوکار تعیین رهبر تو این کشور، شرایط کسی که میخواد رهبر بشه تو این کشور، باید طرف سابقه کار اجرایی داشته باشه، اصلا و ابدا چنین چیزی نیست».
یعنی اون داره میگه نه چنین تلاشی هست نه امکانش هست چون اصلا مجتبی شرایطش را نداره و طبق قانون اون اصلا لیاقت و شرایط رهبری را نداره!
