sgh.jpgایران وایر - سپیده قلیان، زندانی سیاسی، روز شنبه ۹ خرداد پس از پایان دوران محکومیت خود از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آزادی خانم قلیان ساعاتی پیش و پس از اتمام محکومیت شش ماه حبس تعزیری او صورت گرفته است.

سپیده قلیان ۲۱ آذر سال گذشته همزمان با برگزاری مراسم هفتم خسرو علیکردی در مسجد غدیر مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از بازداشت به یکی از بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات منتقل شد و پس از حدود دو ماه نگهداری در این نهاد امنیتی، به زندان وکیل‌آباد مشهد انتقال یافت.

این زندانی سیاسی در دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شد. شعبه مذکور در اوایل بهمن‌ماه او را از بابت اتهام‌های «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «تبلیغ علیه نظام» به پنج سال حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

سپیده قلیان پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. او خرداد ۱۴۰۴ نیز پس از پایان دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شده بود.

