ایندیپندنت - در جریان مراسم روز نیروهای مسلح اسپانیا، یک اتفاق غیرمنتظره توجه‌ها را به خود جلب کرد؛ پرچم اسپانیا در حین اجرای مراسم دچار اختلال شد و به‌طور ناگهانی سقوط کرد.

در ویدیوی منتشرشده، واکنش آرام و خونسرد فیلیپه ششم، پادشاه اسپانیا، به این اتفاق مورد توجه قرار گرفته و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است.

این مراسم که هر سال با حضور مقامات ارشد و نمایش توان نظامی برگزار می‌شود، امسال با این اتفاق غیرمنتظره به یکی از سوژه‌های رسانه‌ای تبدیل شد.