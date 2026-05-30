یک کارشناس صداوسیمای رژیم تروریستی جمهوری اسلامی در اظهاراتی جنجالی مدعی شد «ما آریایی نیستیم» و توصیف هویت آریایی برای ایرانیان را «نژادپرستی» خواند.

او با ادعای اینکه «تمدن ما ۶۵ هزار ساله است و آریایی‌ها فقط ۴ تا ۵ هزار سال پیش وارد شدند» گفت: «آریایی‌ها همه را کشتند و به قدرت رسیدند، بنابراین اگر بگوییم آریایی هستیم یعنی فرزندان نسل‌کشی هستیم.»

این اظهارات بار دیگر موجی از واکنش‌ها و انتقادها را در میان کاربران ایرانی برانگیخته و بسیاری آن را بخشی از تلاش‌های رژیم تروریستی جمهوری اسلامی برای تخریب هویت تاریخی و ملی ایرانیان توصیف کرده‌اند.