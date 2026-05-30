ایران اینترنشنال - صداوسیمای جمهوری اسلامی در گزارشی درباره تفاهم احتمالی بین تهران و واشینگتن با عنوان «جزئیات غیررسمی»، اعلام کرد آمریکا متعهد شده در طول ۶۰ روز امکان دسترسی جمهوری اسلامی به ۱۲ میلیارد دلار از داراییها را بهگونهای فراهم کند که این منابع قابلیت انتقال و هزینهکرد در بانکهای مقصد را بدون محدودیت داشته باشد.
این گزارش افزود که بر اساس این تفاهم، جمهوری اسلامی مرجع انحصاری تشخیص ماهیت شناورهای عبوری است و هر شناوری که محموله آن تهدیدآمیز شناخته شود یا بهرهبردار نهایی آن در «خصومت» با جمهوری اسلامی باشد، به عنوان کشتی تجاری شناخته نشده و اجازه عبور از مسیرهای تعریفشده را ندارد.
صدا و سیما تاکید کرد که این رونوشت هنوز در حکم یک تفاهم غیررسمی است چون مسیر آن همچنان در چرخه بررسی، مذاکره و بازبینی قرار دارد.
