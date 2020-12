در این گزارش به بررسی پروازی هواپیماهای بمب‌افکن بی-۵۲اِچ نیروی هوایی آمریکا برفراز خاورمیانه در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۹ می‌پردازیم و از تاریخچه و ماموریت جاسوسی یکی از دو فروند بوئینگ ۷۰۷-۳جِ۹سی (Boeing 707-3J9C) شنود الکترونیکی/رادیویی و عکس‌برداری نیروی هوایی ارتش خواهیم گفت.

روز ۱۹ آذر ۱۳۹۹، به دنبال افزایش احتمال حمله سپاه قدس و شبه نظامیان وابسته آن به نیروهای آمریکایی در حال خروج از عراق، مقامات پنتاگون دستور دادند تا هنگ دوم بمب‌افکن مستقر در پایگاه هوایی بارکسدِیل (Barksdale) دو فروند از بمب‌افکن‌های بی-52اِچ خود را برای انجام یک پرواز ناوبری از این پایگاه واقع در شمال غرب لوئیزیانا به عربستان سعودی و خلیج فارس آماده کند.

برد یک بمب‌افکن بی-۵۲اِچ در پرواز مستقیم ۸۸۰۰ مایل (۱۴۱۶۲ کیلومتر) است، اما با توجه به آن که دو بمب‌افکن به پرواز درآمده از بارکسدِیل برنامه‌ای برای توقف در پایگاه العدید در قطر نداشتند، نیازمند چندین مرتبه سوخت‌گیری هوایی بودند تا بتوانند حدود ۲۷ هزار کیلومتر را بدون توقف پرواز کنند.

نخستین سوخت‌رسانی به این دو بمب‌افکن ۶۰ ساله، در نزدیکی آمریکا و برفراز آب‌های غربی اقیانوس آتلانتیک شمالی توسط یک فروند سوخت‌رسان میان پیکر کِی سی-۱۳۵تی از اسکادران ۱۷۱ سوخت‌رسانی هوایی تحت فرمان گارد ملی میشیگان و یک فروند کِی سی-۱۳۵آر از اسکادران ۱۴۱ سوخت‌رسانی هوایی از گارد ملی نیوجرسی صورت گرفت. پس از آن، دو بمب‌افکن به سمت اروپا پرواز کردند و دقایقی پس از عبور از تنگه جبل‌الطارق، توسط دو فروند کِی سی-۱۳۵آر، این بار از اسکادران ۳۵۱ سوخت‌رسانی هوایی مستقر در پایگاه هوایی میلدِنهال (Mildenhall) برفراز دریای مدیترانه به آن‌ها سوخت‌رسانی شد.

پس از ورود به آسمان خاورمیانه، دو فروند هواپیمای سوخت‌رسان سنگین کِی سی-۱۰آ نیروی هوایی آمریکا از اسکادران ۹۰۸ سوخت‌رسانی هوایی اعزامی به الظفره و دو فروند کِی سی-۱۳۵آر از اسکادران ۴۸۰ سوخت‌رسانی هوایی اعزامی به پایگاه هوایی العدید، به ترتیب از امارات متحده عربی و قطر، به پرواز درآمدند. این چهار هواپیمای سوخت‌رسان به به دو فروند بمب‌افکن بی-۵۲اِچ مورد نظر و نیز دو فروند جنگنده بمب‌افکن ضربتی اف-۱۵ئی و تعداد نامشخصی هواپیمای جنگنده سرکوبگر پدافند هوایی اف-۱۶سی جِی که از امارات و قطر برای اسکورت دو بمب‌افکن مورد نظر به پرواز درآمده بودند، سوخت رساندند.

علاوه بر جنگنده‌های اسکورت‌کننده و سوخت‌رسان‌های فوق الذکر، نیروی هوایی آمریکا یک فروند هواپیمای آواکس از نوع ئی-۳بی برای کنترل ترافیک پروازی و نیز رصد هرگونه جنگنده ایرانی که می‌توانست به بمب‌افکن‌ها آسیب برساند، از الظفره در امارات به پرواز درآورد. همچنین یک فروند هواپیمای اخلالگر رادیویی ئی سی-۱۳۰اِچ نیروی هوایی آمریکا از اسکادران اعزامی ۴۱ جنگ الکترونیک در الظفره پرواز کرد تا در صورت مشاهده تلاش نیروی هوافضای سپاه یا نیروی پدافند هوایی ارتش برای مورد هدف قرار دادن بمب‌افکن‌های آمریکایی با ایجاد پارازیت ارتباطات رادیویی شبکه فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافندی خاتم الانبیاء، آن‌ها را از کار بیندازد.

لازم به ذکر است در کنار جنگنده‌های آمریکایی، حداقل سه فروند جنگنده بمب‌افکن ضربتی اف-۱۵اِس اِی نیروی هوایی سلطنتی عربستان سعودی نیز در یک ماموریت آموزشی به اسکورت این دو بمب‌افکن برفراز آسمان این کشور پرداختند. تصاویر این ماموریت آموزشی از سوی یکی از افسران کنترل تسلیحات این جنگنده‌ها تهیه شد، و از سوی وزارت دفاع عربستان سعودی منتشر شد.

پرواز مستقیم بمب‌افکن‌های بی-۵۲اِچ به سمت خاورمیانه، سبب نگرانی مقامات لشکری و کشوری جمهوری اسلامی ایران شد و متعاقبا شبکه یکپارچه پدافند هوایی ایران در حالت آماده‌باش قرار گرفت. روز گذشته (۲۲ آذر)، سرتیپ قادر رحیم‌زاده، جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء، در مصاحبه‌ای با رسانه‌های حکومتی در پیوند با پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی در نزدیکی آسمان ایران گفت که حریم هوایی ایران جزو خطوط قرمزِ پداجا محسوب می‌شود و «همان طور که دشمنان پیش از این نیز تجربه کرده‌اند، کوچک‌ترین تجاوز به حریم هوایی کشور با پاسخ کوبنده و آتشین پدافند هوایی مواجه خواهد شد.»

در پی آن، روز گذشته سامانه‌های نشان‌دهنده پرواز هواپیماهای مسافربری، پرواز یک فروند هواپیمای ناشناس را از فرودگاه مهرآباد تهران به سمت جنوب کشور، و حرکت آن را به موازات حریم هوایی کشورهایی چون قطر و امارات متحده عربی نشان دادند. اطلاعات به نمایش درآمده از پرواز این هواپیمای ناشناس در تارنماهای رهگیری زنده هواپیماهای نظامی و غیرنظامی، حاکی از ماموریت شناسایی و جاسوسی این هواپیما و نشانگر پرواز آن در ارتفاع ۳۳ هزار پایی و با سرعت کروز ۵۱۷ گره (۹۵۷ کیلومتر) بر ساعت بود که نشان می‌داد که هواپیمای مورد نظر یک بوئینگ ۷۰۷ نیروی هوایی ارتش است.

بر اساس گفته یکی از پرسنل نیروی هوایی ارتش از پایگاه یکم شکاری که در این رابطه با نگارنده صحبت کرد، هواپیمای مورد نظر، «صدف» با شماره سریال ۸۳۱۶-۵ بوده است. این هواپیما، یک سوخت‌رسان سابق و شنود الکترونیکی کنونی از نوع بوئینگ ۷۰۷-۳جِی۹سی است که همراه با یک فروند هواپیمای مشابه دیگر به نام «سپهر» در خدمت اسکادران ۱۵ شناسایی نیروی هوایی ارتش در پایگاه یکم شکاری تاکتیکی شهید لشکری تهران قرار دارد.

Yesterday, a mysterious recce aircraft of #Iran Air Force flew over #PersianGulf & monitored #USAF activity in #UAE, #Qatar & #SaudiArabia. Many thought it might be an ISR aircraft but in fact it was one of unarmed ELINT/SIGINT RC-707s of #IRIAF's 15th Reconnaissance Squadron. pic.twitter.com/N9csw7INlv