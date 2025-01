ورزش سه نوشت: این روز‌ها بحث داغ موضوع انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال است و اینکه آیا مهدی تاج برای سومین بار بر این صندلی داغ تکیه می‌زند یا خیر

دو روز پیش شایعه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه علیرضا دبیر علاقمند به حضور در این انتخابات است، اما با وجود وایرال شدن این خبر اهالی ورزش چندان آن را جدی نگرفتند.

رئیس فدراسیون کشتی از جایی برای این موضوع وسوسه شد که دوستان و اطرافیانش او را به این مسیر تشویق کرده و به قول معروف وسوسه‌اش کردند.

حالا دبیر دو سه روزی است که به شکل جدی به این موضوع فکر می‌کند تا پس فردا که مهلت ثبت نام در انتخابات فدراسیون به پایان می‌رسد، در این رقابت سیاسی ورزشی شرکت کند یا نه.

آیا علیرضا دبیر با فشار محمدباقر قالیباف رئیس آینده فدراسیون‌ فوتبال می‌شود؟

پیام یونسی‌پور - ایران وایر

طبق گزارش‌های رسانه‌های رسمی در ایران، «علی‌رضا دبیر»، گزینه احتمالی برای ریاست بر فدراسیون فوتبال خواهد بود. دو روایت متفاوت از سوی دو رسانه نزدیک به حکومت، از آنچه «تمناها برای حضور علی‌رضا دبیر در انتخابات فدراسیون فوتبال» دانسته‌اند، رونمایی کرده‌اند.

روزنامه «اطلاعات» مدعی شده است که یک مقام ارشد حکومتی از علی‌رضا دبیر خواسته تا وارد عرصه انتخابات فدراسیون فوتبال شود و خبرگزاری «ایرنا» در خبری تعدیل شده، ادعا کرده است که «اعضای مجمع فدراسیون فوتبال و افراد تاثیرگذار در فوتبال ایران» از او خواسته‌اند وارد انتخابات فدراسیون فوتبال شود.

چرا روزنامه اطلاعات در گزارش خبری خود نامی از «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی نیاورده است؟

***

محمد باقر قالیباف پس از به دست آوردن وزارت ورزش و جوانان از طریق نیروی تحمیلی خود «احمد دنیامالی» به دولت «مسعود پزشکیان»، حالا سعی می‌کند از طریق یکی از جنجالی‌ترین مدیران ورزشی کشور، مهم‌ترین فدراسیون ورزشی ایران را نیز در دست بگیرد.

از علاقه همیشگی قالیباف به مدیریت‌های ورزشی چه می‌دانیم؟

قالیباف در سال‌های حضورش در فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، شهرداری تهران و ریاست بر مجلس شورای اسلامی، نگاهی خاص به «فوتبال» برای قدرت‌نمایی داشته است.

او باشگاه پاس تهران که وابسته به نیروی انتظامی بود را به محلی برای هزینه‌هایی گزاف و در آن زمان فراتر از سطح فوتبال ایران تبدیل کرد. در میانه‌های دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی با «علی خامنه‌ای»، گلایه‌ای به گوش رهبر جمهوری اسلامی رسید مبنی‌بر اینکه سربازهای نیروی انتظامی در مرزها و پاسگاه‌های دورافتاده از کمترین امکانات ممکن برخوردار نیستند و قرارداد کاپیتان تیم پاس «جواد نکونام» ۲۲۰ میلیون تومان (معادل ۲۴۰ هزار دلار یا حدود ۲۰ میلیارد تومان کنونی) است. رهبر ایران دستور توقف بودجه باشگاه پاس را صادر کرد.

پاس از تهران به همدان منتقل شد و پس از آن، تا مرز انحلال پیش رفت.

قالیباف که خود سرتیپ سپاه پاسداران است، سپس همان سبک مدیریت را با سرتیپ پاسدار «مصطفی آجرلو» در شهرداری تهران و در سازمان ورزش پیاده کرد. سازمانی که در آن طی بیش از یک دهه، چهره‌هایی مانند مصطفی آجرلو و علی‌رضا دبیر، به‌عنوان رییس این سازمان و عضو شورای شهر، متهم به مواردی ازجمله «فساد مالی»، «جعل سند» و «کلاه‌برداری» شدند.

همین میل به در دست داشتن بخشی از قدرت ورزش کشور، با حضور او در راس مجلس شورای اسلامی، افزایش یافت. گزارش‌ها از تحمیلی بودن «حمید سجادی»، نخستین وزیر ورزش دولت «ابراهیم رئیسی» و پس از آن دستوری بودن وزارت احمد دنیامالی، گزینه نزدیک به محمدباقر قالیباف در شورای شهر به دولت مسعود پزشکیان خبر می‌دهند.

محمدباقر قالیباف پیش‌از این دو بار در جریان انتخابات فدراسیون فوتبال، در تحمیل گزینه‌ خود یعنی مصطفی آجرلو در انتخابات این فدراسیون ناکام ماند. او حالا مایل است روی یک «اسب جدید» برای پیروزی در انتخاباتی که بیشتر به انتصابات شباهت دارد، شرط ببندد؛ علی‌رضا دبیر.