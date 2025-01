نمایش قدرت با برگزاری رزمایش؛ جمهوری اسلامی برای ترامپ ۲ آماده می‌شود

به نوشته واشینگتن‌پست، رزمایش‌هایی که با هدف نمایش قدرت جمهوری اسلامی طراحی شده بودند در واقع شاید ضعف‌هایش را آشکار کردند

ایندیپندنت فارسی - جمهوری اسلامی هفته گذشته در پاسخ به «تهدیدهای امنیتی جدید»، بزرگ‌ترین رزمایش دهه‌های اخیر را انجام داد و ضمن نمایش موشک‌اندازها و موشک‌های بالستیک، یک حمله شبیه‌‌سازی‌شده به تاسیسات هسته‌‌ای را دفع کرد.

به نوشته واشینگتن پست، اما این نمایش‌ها و اظهارنظرهای عمومی مقام‌های جمهوری اسلامی نمی‌توانند نگرانی‌های جاری در جامعه ایران را پنهان کنند. در شرایطی که گزارش‌ها حاکی از آن است که اسرائیل در حال بررسی حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران است، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، وعده داده است که رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد.

واشینگتن پست در ادامه می‌نویسد جمهوری اسلامی که ماه‌ها است در حالت تدافعی قرار دارد، با حملاتی مستقیم از جانب اسرائیل مواجه شده و در لبنان و سوریه نیز متحمل خسارت‌هایی شده است.

به گفته تحلیلگران، تحریم‌های جدید آمریکا احتمالا فروش نفت ایران به چین را هدف قرار خواهد داد، که فشار بیشتری بر اقتصاد بحران‌زده ایران وارد خواهد کرد.

در حالی که بیش از دو ماه از حمله هوایی اسرائیل به سامانه‌های پدافندی اس‌ـ‌۳۰۰ ایران می‌گذرد، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در جریان رزمایش‌ها بر سامانه‌های جدید پدافند هوایی ایران تاکید کردند.

واشینگتن پست می‌افزاید اما سامانه‌های دفاعی که در رزمایش به نمایش گذاشته شدند کیفیت پایین‌تری نسبت به سامانه‌هایی دارند که گفته می شود در حمله ماه اکتبر هدف قرار گرفتند، و بیشتر سامانه‌های تهاجمی نمایش‌داده‌شده تسلیحاتی بودند که از آن‌ها در حملات ماه آوریل و اکتبر به اسرائیل استفاده شده بود و کمابیش بی‌اثر بودند.

افشون استوار، استاد امور امنیت ملی در مدرسه عالی نیروی دریایی در کالیفرنیا، به واشینگتن پست گفت: «جمهوری اسلامی تقریبا همه کارت‌هایش را رو کرده است. درگیری‌ سال گذشته بالاترین توانمندی جمهوری اسلامی را آشکار کرد و نشان داد آن اندازه که مردم نگران بودند قدرت ندارد. و این موضوع جمهوری اسلامی را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای تضعیف کرده است.»

استوار در ادامه افزود در حالی که رهبران جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند روایت «بازگشت ایران قوی» را بقبولانند، در عوض محدودیت‌های زرادخانه‌اش را آشکار کرده‌اند.

این استاد دانشگاه گفت: «قدرت و توان ایران زمانی در اوج بود که تمام تهدیدکنندگی‌اش در مرحله نظری بود.»

یکی دیگر از پیامدهای درگیری در منطقه، وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی بوده است. ارزش پول ملی ایران در سال گذشته ۶۵ درصد کاهش یافت، بحران انرژی باعث تعطیلی کسب‌و‌کارها و ادارات دولتی شد و نرخ بیکاری همچنان بالا است.

واشینگتن پست در ادامه می‌نویسد رزمایش هفته گذشته به نظر می‌رسد بازتاب نگرانی رژیم از احتمال افزایش بی‌ثباتی داخلی باشد.