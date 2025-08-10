Sunday, Aug 10, 2025

صفحه نخست » پزشکیان درباره برنامه هسته‌ای: برویم درست کنیم، دوباره می‌آید می‌زند

ایران وایر - «مسعود پزشکیان»، رییس‌جمهور، روز یکشنبه ۱۹مرداد۱۴۰۴ در دیدار با مدیران رسانه‌ها، درباره مذاکرات احتمالی با آمریکا گفت که بدون رضایت و هماهنگی «علی خامنه‌ای»، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نخواهد داد.

او در سخنانی مبهم، به موضوع احتمال حمله دوباره به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفت: «می‌گویند حرف نمی‌زنیم، خب می‌خواهی چه کار کنی؟ می‌خواهی بجنگی؟ خب آمد و زد. الان برویم درست کنیم، دوباره می‌آید می‌زند.»

اشاره پزشکیان به اظهارات «دونالد ترامپ»، رییس‌جمهور آمریکا است که اعلام کرده در صورت ازسرگیری برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر به آن حمله خواهد کرد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، بحران آب در ایران را «جدی و غیرقابل تصور» توصیف کرد و با بیان اینکه «امروز نه زیر پای‌مان آب داریم و نه در پشت سدها»، این وضعیت را نشانه توسعه بدون برنامه دانست. او تاکید کرد که مشکل کمبود آب در تهران، کرج و قزوین با آوردن تانکر حل نمی‌شود.

پزشکیان در مورد وضعیت اقتصادی پس از جنگ ۱۲روزه نیز گفت: «صنعت دچار مشکل شد؛ نیروهای نظامی بمباران شدند، بخش‌های انتظامی بمباران شدند.»

او همچنین به موضوع واردات چهار میلیارد دلار بنزین اشاره کرد و پرسید برای چه مصرفی قرار است این بنزین در اختیار عده‌ای با نرخ ۱۵۰۰ تومان قرار گیرد، در‌حالی‌که دولت نتوانسته معیشت مردم را جبران کند.

در ادامه، پزشکیان به موضوع حجاب نیز پرداخت و گفت: «معتقدم همان‌طور که با زور نمی‌توان حجاب را بر سر مردم گذاشت، با زور هم نمی‌توان آن را از سر برداشت.»

او افزود که در کشور حدود ۸۰ هزار مسجد وجود دارد و به ازای هر هزار نفر یک مسجد است، بنابراین می‌توان با منطق و گفت‌وگو این موضوع را پیش برد. او تاکید کرد که حتی با دختر خود هم نمی‌تواند با زبان زور صحبت کند و باید موضوعات با گفت‌وگو و همراهی پیش رود.

رئیس جمهور ایران در ارتباط با کریدور زنگزور نیز گفت که این کریدور آن چیزی نیست که در خبرها بزرگنمایی شده است.

مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

او گفت: «طبق آنچه وزیر خارجه مطرح کرده، خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران رعایت شده است. چارچوب حفظ تمامیت ارضی، ایجاد ارتباط ما به اروپا و بسته نشدن راه ایران به شمال که مد نظر نظام بوده، در آن دیده شده است؛ فقط دغدغه‌ای وجود دارد که یک شرکت آمریکایی با شرکت ارمنستان می‌خواهند این راه را بسازند.»

