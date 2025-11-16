ما با یک «بسته‌ی بحران» (Crisis Package) همزمان مواجهیم که تعریف آن، کلید تشریح وضعیت است. این بسته، سه «سیگنال» به ظاهر نامرتبط، اما عمیقاً درهم‌تنیده را شامل می‌شود:



اول انفصال کامل اجتماعی: سیگنال «نارضایتی عمومی ۹۲ درصدی» از دولت فلج پزشکیان.

دوم مرگ راه‌حل میانی: «مرثیه‌ی» آشکار حامیان سابق دولت (مانند یادداشت «وفاق مُرد!» در روزنامه ی هم‌میهن به قلم عضو دفتر سیاسی حزب توسعه ی ملی).



سوم شکاف در بدنه‌ی سخت: کنشگری پارادایمیک افسران ارتش؛ از برافراشتن پرچم شیر و خورشید در مترو تا انتشار پیام ویدئویی یک سرهنگ ارتش که ضمن «فراخوان دادن به مردم» برای تظاهرات، به «رضا پهلوی»، «سلام نظامی» می‌دهد. این‌ها «بحران‌های» جداگانه نیستند. این‌ها «علائم» یک «گذار فازی» کامل‌اند. اما «معماری پنهانی» که این سه سیگنال را به یکدیگر «متصل» می‌کند، چیست؟





معماری بحران (مدل نشت سه‌لایه‌ای)



برای فهم این «اتصال»، باید بحران را به عنوان یک «ساختار سه‌لایه» ببینیم. این مدل، توضیح می‌دهد که «چرا» شکست پزشکیان، مستقیماً به «کنش» آن سرهنگ ارتش منجر می‌شود.



لایه‌ی اول: دیگ بخار (بحران اقتصادی):

این، «سوخت» دائمی بحران است: معیشت، تورم انفجاری، و «شوک» قریب‌الوقوع آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی. این لایه، «فشار» خام و «انرژی» خشم عمومی را «تولید» می‌کند. این، «دیگ بخار» سیستم است.



لایه‌ی دوم: سوپاپ اطمینان مسدود (بحران سیاسی):

هر سیستمی، «سوپاپ‌هایی» برای تخلیه‌ی امن فشار لایه‌ی اول نیاز دارد. پروژه‌ی پزشکیان (و پیش از آن، تمام پروژه‌های اصلاح‌طلبی)، «سوپاپ» طراحی‌شده برای این لایه بود. قرار بود انرژی خشم «اقتصادی»، در این لایه «مدیریت» و «تخلیه‌ی سیاسی» شود. «نظرسنجی ۹۲ درصدی» و «مرثیه‌ی هم‌میهن»، «اعلامیه‌ی» مسدود شدن و «مرگ» این «سوپاپ» است.



لایه‌ی سوم: نقطه‌ی نشت (بحران پارادایمیک):

این، لایه‌ی «جایگزینی» کل سیستم است. این لایه، «آلترناتیو» کامل وضع موجود را نمایندگی می‌کند (در اینجا: نمادهای ملی‌گرایی پیشا-انقلابی).



مکانیک گذار فازی (توضیح نشت):

یک «نشت» اجتناب‌ناپذیر ترمودینامیکی در حال وقوع است. وقتی «انرژی» عظیم «دیگ بخار» (لایه‌ی ۱) با «سوپاپ اطمینان مسدود» (لایه‌ی ۲) مواجه می‌شود، این انرژی «ناپدید» نمی‌شود. بلکه «مجبور» است کانال جدید و «نقطه‌ی شکست» (Failure Point) بعدی را پیدا کند. بنابراین، به «لایه‌ی سوم» (پارادایمیک) «نشت» می‌کند. کنشگری افسران ارتش، دقیقاً «نقطه‌ی تلاقی» این سه لایه است: این کنش، «اقتصادی» است (بخشی از لایه‌ی ۱). این کنش، «سیاسی» است (واکنشی به بن‌بست لایه‌ی ۲) و این کنش، «پارادایمیک» است (زیرا با مسدود شدن لایه‌ی ۲، مستقیماً «آلترناتیو» کامل لایه‌ی ۳ را احضار می‌کند).







مرگ «اسب تروا» پیش از نبرد



تحلیل من در سال گذشته، یادداشت «پزشکیان، اسب تروای جبهه پایداری»، بر این بود که دولت پزشکیان، یک «طراحی مهندسی‌شده» برای اجرای مأموریت آزادسازی قیمت‌ها و «سوزاندن» اعتبار اصلاحات است. اکنون، «اشتباه محاسباتی» فاجعه‌بار سیستم آشکار شده است:

«اسب تروا»، «قبل» از اجرای مأموریت اصلی خود (آزادسازی بنزین)، سوخت. سیستم، «سوپاپ اطمینان» خود را «قبل» از «نیاز» اصلی به آن، از دست داد.

این «برهنگی» راهبردی سیستم است: اکنون باید «شوک» اقتصادی لایه‌ی اول را «بدون» هیچ «سوپاپ» سیاسی لایه‌ی دومی، اجرا کند. این، تضمین «نشت» کامل فشار به لایه‌ی سوم است.