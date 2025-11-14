Friday, Nov 14, 2025

صفحه نخست » مرجان شیرمحمدی؛ از بازیگری و نویسندگی تا ازدواج با کارگردان معروف سینما

مطلب بعدی...
gdaily.jpg
آمنه سحر نعمت زاده دختر وزیر صنعت پیشین که به اتهام فساد مالی بازداشت شد

goftar14.jpg
gdaily.jpg
one14.jpg
پانیذ فریوسفی؛ اولین رهبر زن ارکستر سمفونیک تهران
oholic14.jpg
تصاویری از محمود خوردبین، بازیکن بازنشسته و پیشکسوَت تیم فوتبال پرسپولیس و‌ دخترانش
daily.jpg
زنده یاد مهناز ندافی ستاره محبوب و قدیمی تبلیغات و سینما
goftar19.jpg
از اصفهان تا كُره ماه، کمال غفاریان میلیاردر ایرانی صنعت هوافضای امریکا کیست؟
goftar13-1.jpg
حواشی تشییع پیکر همایون ارشادی در کرج
daily13.jpg
حضور نرجس سلیمانی در مراسم بدرقه تیم فوتسال اعزامی به فیلیپین

از سایت های دیگر

کاریکاتور: به لطف سگ‌ها نماز جمعه خامنه‌ای در امنیت برگزار شد
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
آلت تناسلی اسکی‌باز سوئدی در سرمای مسابقه یخ زد
نامه‌ای از قلب وطن به شاهزاده‌ و پدر ایران

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
راستی‌آزمایی؛ ویدیوی پر بازدید سربازی که در حال گریه کردن است
dw2.jpg
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
kayhan.jpg
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
oholic26-1.jpg
اتفاقات غیر منتظره ای که در روابط عاشقانه برای زنان رخ می دهد
onenews20-1.jpg
ترفندهای جذاب آشپزی که احتمالا چیزی در موردشان نمی‌دانید
goftar12-1.jpg
تصاویری که ریحانه پارسا در حمام منتشر کرد

