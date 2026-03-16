ایران وایر - روزنامه نیویورک پست آمریکا در گزارشی جزییات تازهای از ارزیابیهای اطلاعاتی ایالات متحده درباره مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی را فاش کرد. بر اساس این ارزیابی، مجتبی خامنهای احتمالا همجنسگرا است.
نیویورک پست، روز ۲۵ اسفند در گزارش خود نوشت: «ترامپ وقتی در جریان این اطلاعات قرار گرفت، نتوانست جلوی تعجب خود را بگیرد و با صدای بلند خندید.» منابع آگاه اعلام کردند که سایر حاضران در اتاق نیز با او همراه شدند و یکی از مقامهای ارشد اطلاعاتی «چندین روز است که نمیتواند خنده خود را در این باره متوقف کند.»
شبکه سیبی اس نیوز نیز روز گذشته در گزارشی بدون اشاره به جزییات نوشته بود منابعی در دولت آمریکا، جامعه اطلاعاتی و افراد نزدیک به رییسجمهوری همچنین گفتهاند اطلاعات گردآوریشده نشان میدهد علی خامنهای از برخی مشکلات در زندگی شخصی پسرش آگاه بود.
سه منبع مختلف از جامعه اطلاعاتی به این نیویورک پست گفتهاند که این موضوع به ظاهر باورناپذیر، «از نظر آژانسهای جاسوسی آمریکا معتبر ارزیابی شده» و صرفا اطلاعات غلط برای تخریب وی نیست. دو منبع اشاره کردند که اطلاعات نشان میدهد مجتبی خامنهای «رابطه جنسی طولانیمدتی با معلم دوران کودکی خود داشته است.»
در بخش دیگری از گزارش آمده است که مجتبی خامنهای پس از زخمی شدن در حملات هوایی که منجر به کشته شدن پدر و سایر اعضای خانوادهاش شد، در دوران نقاهت «پیشنهادهای جنسی عجیبی به مردانی که از او مراقبت میکردند، داده است»
اگرچه آژانسهای جاسوسی مدارک تصویری در اختیار ندارند، اما تاکید دارند که این گزارشها «از یکی از حفاظتشدهترین منابع دولتی به دست آمده است.»
این گزارش همچنین به سند محرمانه دیپلماتیک سال ۲۰۰۸ که توسط ویکیلیکس منتشر شده بود اشاره میکند که در آن از درمانهای پزشکی مجتبی خامنهای در بیمارستانهای لندن برای رفع برخی مشکلات شخصی پرده برداشته شده بود. بر اساس آن سند، او «نسبتا دیر ازدواج کرده بود» که گزارش شده بود به دلیل مشکلات خاصی بوده که در سفرهای طولانی به بریتانیا درمان شده است.
این افشاگری در حالی صورت میگیرد که در قوانین ایران، همجنسگرایی با مجازاتهای سنگینی روبرو است.
در حال حاضر وضعیت دقیق سلامتی و محل استقرار رهبر جدید جمهوری اسلامی در هالهای از ابهام قرار دارد. ترامپ پیش از این مجتبی خامنهای را گزینهای «سبکوزن» و «غیرقابلقبول» برای اداره ایران دانسته بود که به خواستههای آمریکا درباره برنامههای هستهای و موشکی تن نخواهد داد.
