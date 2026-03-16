منوتو - گزارشگر منوتو با ارسال ویدویی از تجمع ایرانیان در منطقه فینچلی لندن گفت این گردهمایی با حمله چند شهروند خارجی حامی جمهوری اسلامی مواجه شد. به گفته گزارشگر منوتو در پی این حمله چند تن مصدوم شدند که یک نفر از آن‌ها به بیمارستان منتقل شد.

گزاشگر منوتو همچنین گفت پس از حضور پلیس مهاجمان از محل حادثه گریختند، اما پلیس موفق شد یک تن از آنان را بازداشت کند.

گزارشگر منوتو با ارسال ویدویی از تجمع ایرانیان در منطقه فینچلی لندن گفت این گردهمایی با حمله چند شهروند خارجی حامی جمهوری اسلامی مواجه شد. به گفته گزارشگر منوتو در پی این حمله چند تن مصدوم شدند که یک نفر از آن‌ها به بیمارستان منتقل شد.

גזاشگر منوتو همچنین گفت پس از حضور پلیس مهاجمان از محل حادثه گریختند، اما پلیس موفق شد یک تن از آنان را بازداشت کند.

حمله حامیان جمهوری اسلامی با سنگ به تجمع ایرانیان مقابل پارلمان اروپا

تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد در بروکسل و مقابل پارلمان اروپا، زمانی که گروهی از ایرانیان در حمایت از مردم داخل ایران تجمع کرده بودند، شماری از حامیان جمهوری اسلامی به سوی آنها سنگ پرتاب کردند.

در این تجمع، افرادی که پرچم شیر و خورشید در دست داشتند و از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کردند هدف حمله قرار گرفتند. یکی از سنگ‌ها به سر یک زن برخورد کرده و او برای درمان به بیمارستان منتقل شده است. این حادثه در جریان تجمع روز قدس در بروکسل رخ داده است.

تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد در بروکسل و مقابل پارلمان اروپا، زمانی که گروهی از ایرانیان در حمایت از مردم داخل ایران تجمع کرده بودند، شماری از حامیان جمهوری اسلامی به سوی آنها سنگ پرتاب کردند.

در این تجمع، افرادی که پرچم شیر و خورشید در دست داشتند و از شاهزاده... pic.twitter.com/vinsnX2olu -- independentpersian (@indypersian) March 15, 2026

