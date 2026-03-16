منوتو - گزارشگر منوتو با ارسال ویدویی از تجمع ایرانیان در منطقه فینچلی لندن گفت این گردهمایی با حمله چند شهروند خارجی حامی جمهوری اسلامی مواجه شد. به گفته گزارشگر منوتو در پی این حمله چند تن مصدوم شدند که یک نفر از آنها به بیمارستان منتقل شد.
گزاشگر منوتو همچنین گفت پس از حضور پلیس مهاجمان از محل حادثه گریختند، اما پلیس موفق شد یک تن از آنان را بازداشت کند.
-- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) March 15, 2026
حمله حامیان جمهوری اسلامی با سنگ به تجمع ایرانیان مقابل پارلمان اروپا
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد در بروکسل و مقابل پارلمان اروپا، زمانی که گروهی از ایرانیان در حمایت از مردم داخل ایران تجمع کرده بودند، شماری از حامیان جمهوری اسلامی به سوی آنها سنگ پرتاب کردند.
در این تجمع، افرادی که پرچم شیر و خورشید در دست داشتند و از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکردند هدف حمله قرار گرفتند. یکی از سنگها به سر یک زن برخورد کرده و او برای درمان به بیمارستان منتقل شده است. این حادثه در جریان تجمع روز قدس در بروکسل رخ داده است.
-- independentpersian (@indypersian) March 15, 2026
