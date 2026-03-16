Monday, Mar 16, 2026

صفحه نخست » ویدئوی وایرال دختر جوان؛ پرسشی که «اکثریت صلح‌طلب» مسلمانان را هدف گرفت

tiktok.jpgخبرنامه گویا - یک تولیدکننده محتوای جوان در تیک‌تاک با انتشار ویدئویی جنجالی، بار دیگر بحث درباره نقش «اکثریت صلح‌طلب» در میان مسلمانان را به فضای مجازی کشاند. او می‌پرسد اگر اکثریت مسلمانان واقعاً مخالف خشونت هستند، چرا صدای محکومیت آن‌ها در برابر حملات تروریستی شنیده نمی‌شود؟

او می‌گوید:

اگر واقعاً یک «اکثریت صلح‌طلب» در میان مسلمانان وجود دارد، به نظر می‌رسد صدای آن‌ها درباره اقلیت خشونت‌طلب چندان شنیده نمی‌شود.

تا به حال دقت کرده‌اید که هر بار یک حمله تروریستی رخ می‌دهد که به مسلمانان نسبت داده می‌شود که ٪۹۹ مواقع است، بلافاصله به ما گفته می‌شود که اکثریت مسلمانان صلح‌طلب هستند؟

من یک سؤال جدی دارم. این "اکثریت صلح‌طلب" دقیقاً چه کاری در برابر آن اقلیتی که مدام مردم را می‌کشد انجام می‌دهد؟

واقعاً چه می‌کنند؟ آیا اصلاً درباره آن صحبت می‌کنند؟ چون می‌بینیم که حملات همچنان در شهرها و کشورهای مختلف تکرار می‌شود. همان شعارها، همان فریادها، همان "الله‌اکبر" ها.

و هر بار هم به ما گفته می‌شود که این هیچ ربطی به ایدئولوژی ندارد، هیچ ربطی به دین ندارد، هیچ ربطی به نظام اعتقادی اسلام ندارد. واقعاً؟

بیایید یک لحظه فکر کنیم. آیا تا به حال دیده‌اید کسی خودش را منفجر کند، زنان و کودکان را در ملأعام بکشد، و بعد فریاد بزند "مسیح پادشاه است"؟ من که هرگز چنین چیزی ندیده‌ام.

«و مطمئن هستم اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، همه ما مسیحیان به‌شدت علیه آن موضع می‌گرفتیم.»

«ما آن را محکوم می‌کردیم. آن‌قدر بلند و صریح که احتمالاً چنین اتفاقی دوباره تکرار نمی‌شد.»

تا کی قرار است بپذیریم که اگر کسی فقط بر اساس عقل سلیم به واقعیت‌ها نگاه کند، به او برچسب تعصب و نفرت‌پراکنی زده شود؟

چون هرچه بیشتر از گفتن حقیقت خودداری کنیم، افراد بی‌گناه بیشتری به خاطر این انکار و توجیه‌ها جان خود را از دست خواهند داد.

***

