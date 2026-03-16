Monday, Mar 16, 2026

صفحه نخست » انهدام هواپیمای اختصاصی خامنه‌ای

khamp2.jpgایران اینترنشنال - هم‌زمان با تشدید حملات هوایی اسرائیل به مراکز حساس نظامی جمهوری اسلامی در پایتخت، فرودگاه مهرآباد هدف موج جدیدی از حملات قرار گرفت.

منابع آگاه دوشنبه ۲۵ اسفند به ایران‌اینترنشنال گفتند در جریان این عملیات شبانه، بخش بزرگی از ناوگان ترابری سپاه پاسداران و همچنین هواپیمای اختصاصی تشریفات سران جمهوری اسلامی به‌طور کامل منهدم شدند.

ارتش اسرائیل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این هواپیما توسط علی خامنه‌ای، رهبر رژیم تروریستی ایران و دیگر مقامات ارشد این رژیم و همچنین عناصر نیروهای مسلح ایران برای پیشبرد خریدهای نظامی و مدیریت ارتباطات با کشورهای محور از طریق پروازهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گرفت.»

ارتش اسرائیل تاکید کرد عملیات اخیر در فرودگاه مهرآباد ضربه‌ای دیگر به «روند تقویت توان نظامی و توانایی بازسازی» جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

به نظر می‌رسد منظور ارتش اسرائیل از عبارت «کشورهای محور»، کشورهایی باشد که میزبان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هستند؛ گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حشد شعبی و حوثی‌ها که در ادبیات رسمی تهران از آن‌ها با عنوان «محور مقاومت» یاد می‌شود.



کمال پنحاسی، سخنگوی فارسی‌زبان ارتش اسرائیل، ۲۵ اسفند با انتشار یک پیام ویدیویی، نابودی هواپیمای تشریفات سران حکومت ایران را «نماد پایان عصر فساد» دانست.

به گفته پنحاسی، جمهوری اسلامی به‌جای پیگیری منافع مردم ایران، از این هواپیما برای انجام «معاملات تروریستی‌اش» در سراسر جهان بهره می‌برد.

آمریکا و اسرائیل در ۱۶ روز گذشته ضربات سنگینی به راس ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد آورده‌اند و بر ادامه نبرد تا تسلیم حکومت ایران تاکید دارند.

