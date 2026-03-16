ترامپ: اگر نفت عبور نکند، خارگ هم در امان نخواهد بود
اکسیوس - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا
بر اساس گزارش منابع آگاه که با وبسایت اکسیوس گفتوگو کردهاند، دولت دونالد ترامپ در حال تلاش برای تشکیل یک ائتلاف چندملیتی بهمنظور بازگشایی تنگه هرمز است و احتمال دارد این طرح در روزهای آینده بهطور رسمی اعلام شود. همزمان، مقامهای آمریکایی میگویند کاخ سفید گزینهای بسیار تهاجمیتر را نیز بررسی میکند: تصرف جزیره خارگ، مهمترین پایانه صادرات نفت جمهوری اسلامی.
به گفته چهار منبع مطلع، این سناریو در صورتی جدیتر خواهد شد که عبور نفتکشها از خلیج فارس همچنان مختل بماند. چنین اقدامی به حضور نیروهای زمینی آمریکا نیاز دارد و میتواند دامنه جنگ را به شکل قابل توجهی گسترش دهد.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که ادامه بسته ماندن تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است. منابع آمریکایی میگویند ایران در حالی مسیر صادرات نفت کشورهای عربی خلیج فارس را محدود کرده که اجازه میدهد نفتکشهایی که نفت ایران را حمل میکنند آزادانه عبور کنند؛ اقدامی که به تهران امکان میدهد صادرات خود به چین و برخی کشورها را ادامه دهد.
به گفته مقامهای آمریکایی، دولت ترامپ در روزهای اخیر تماسهای فشردهای با متحدان اروپایی، کشورهای خلیج فارس و دولتهای آسیایی داشته تا تعهد سیاسی لازم برای تشکیل آنچه کاخ سفید «ائتلاف هرمز» مینامد، بهدست آید. هنوز هیچ کشوری بهطور رسمی به این طرح نپیوسته، اما انتظار میرود برخی دولتها در همین هفته حمایت خود را اعلام کنند.
در این طرح، از کشورهای مشارکتکننده خواسته خواهد شد ناو جنگی، پهپاد، تجهیزات فرماندهی و دیگر تواناییهای نظامی در اختیار ائتلاف قرار دهند. به گفته یک مقام آمریکایی، بخش زیادی از نفتی که از تنگه هرمز عبور میکند متعلق به آمریکا نیست و به همین دلیل واشنگتن معتقد است کشورهای مصرفکننده باید در تأمین امنیت آن نقش فعال داشته باشند.
در همین حال، ترامپ همزمان با تلاش برای تشکیل این ائتلاف، گزینههای نظامی شدیدتری را نیز بررسی میکند. یکی از این گزینهها تصرف جزیره خارگ است؛ پایانهای استراتژیک در خلیج فارس که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از آن انجام میشود. آمریکا در روزهای اخیر چند بار مواضع نظامی در این جزیره را هدف قرار داده، اما تأسیسات نفتی آن را فعلاً از حمله مستقیم مصون نگه داشته است.
به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، تصرف خارگ میتواند «ضربه اقتصادی تعیینکننده» به جمهوری اسلامی وارد کند و عملاً منابع مالی اصلی حکومت را قطع کند. با این حال، چنین اقدامی نیازمند حضور نیروهای زمینی است و ممکن است واکنش تلافیجویانه ایران علیه تأسیسات نفتی کشورهای منطقه، بهویژه عربستان سعودی، را در پی داشته باشد.