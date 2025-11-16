مقدمه: چارچوب تحلیل و تفکیک مفهومی

این تحلیل تلاش دارد تا مسیرهای احتمالی آینده ایران را در چارچوبی سیستماتیک بررسی کند. برای وضوح تحلیلی، لازم است بین دو مفهوم متمایز تفکیک قائل شویم: حکومت یا حاکمیت به مثابه ساختار سیاسی حاکم و کشور/ ملت به عنوان موجودیت تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی که مستقل از نظام سیاسی جاری، دارای استمرار است. این تمایز مفهومی به ما امکان می‌دهد تا پیامدهای هر سناریو را نه از منظر بقای یک نظام خاص، بلکه از دیدگاه منافع بلندمدت ملی و ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور ارزیابی کنیم.

تحلیل حاضر بر پایه مشاهده روندهای جاری در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی استوار است. منابع اطلاعاتی شامل گزارش‌های اقتصادی بین‌المللی، شاخص‌های توسعه انسانی، تحلیل‌های امنیتی منطقه‌ای و مشاهدات سیاسی-اجتماعی است. چهار سناریوی اصلی که در ادامه تشریح می‌شوند، طیفی از نتایج ممکن را پوشش می‌دهند: از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت گرفته تا فروپاشی ناگهانی. هر سناریو از حیث احتمال وقوع و پیامدهای بالقوه بر کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف این تحلیل، ارائه چارچوبی برای درک پیچیدگی‌های وضعیت موجود و ظرفیت‌سازی برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه است.

تمایز تحلیلی حیاتی، فروپاشی نظام در برابر فروپاشی کشور

پیش از ورود به سناریوها، ضروری است که یک تفکیک مفهومی بنیادین را روشن کنیم که بر تمام تحلیل ما سایه افکنده است. در بحث‌های عمومی و حتی تحلیل‌های سیاسی، دو مفهوم کاملاً متفاوت اغلب با هم مخلوط می‌شوند: "فروپاشی نظام" (Regime Collapse) و "فروپاشی کشور" (State Collapse) این دو پدیده هرچند ممکن است در شرایطی به یکدیگر منجر شوند، اما از نظر ماهیت، مکانیسم و پیامدها برای موجودیت ملی، کاملاً متمایز هستند. عدم تشخیص این تفاوت، می‌تواند به ارزیابی‌های نادرست و در نتیجه، تصمیمات اشتباه منجر شود.

فروپاشی نظام، تغییر ساختار سیاسی با حفظ نهادهای ملی

فروپاشی نظام به معنای از دست رفتن ناگهانی کنترل سیاسی توسط حکومت موجود و جایگزینی آن با نیروی سیاسی دیگر است. در این نوع تحول، هدف اصلی تغییر ساختار قدرت و نخبگان حاکم است، نه انحلال خود دولت - ملت. ویژگی کلیدی این سناریو این است که نهادهای اداری و بوروکراتیک دولت،‌ از وزارتخانه‌ها و ادارات گرفته تا سیستم‌های ثبتی، آموزشی و بهداشتی، در حد قابل توجهی دست‌نخورده یا حداقل قابل بازیابی باقی می‌مانند. این نهادها، که ستون فقرات عملکرد روزمره کشور هستند، به کار خود ادامه می‌دهند و استمرار خدمات عمومی را تضمین می‌کنند.

در چنین شرایطی، نیروهای نظامی و امنیتی نیز لزوماً متلاشی نمی‌شوند. آنها ممکن است وفاداری خود را از نظام قدیم به ساختار جدید منتقل کنند، یا در فرآیند گذار، نقش میانجی‌گری ایفا کنند. این انتقال وفاداری، که در بسیاری از تحولات تاریخی مشاهده شده، از از هم پاشیدگی کامل دستگاه امنیتی جلوگیری می‌کند. همچنین، در سناریوی فروپاشی نظام، مرزهای جغرافیایی کشور حفظ می‌شوند و هویت ملی دست‌نخورده باقی می‌ماند. مردم همچنان خود را ایرانی می‌دانند و احساس تعلق ملی تضعیف نمی‌شود. بحران سیاسی ممکن است ماه‌ها یا حتی چند سال طول بکشد، اما در این مدت، ساختار بنیادین کشور به عنوان یک موجودیت سیاسی-جغرافیایی حفظ می‌شود.

از نظر امنیتی، فروپاشی نظام معمولاً با خشونت محدود تا متوسط همراه است. درگیری‌ها ممکن است در نقاط خاصی رخ دهد، اما به جنگ داخلی گسترده تبدیل نمی‌شود. مداخله خارجی در این سناریو، هرچند محتمل است، اما به دلیل حفظ ساختارهای دولتی و وجود نیروهای داخلی که می‌توانند کنترل را به دست گیرند، معمولاً محدود و کنترل‌شده باقی می‌ماند. تجربه تاریخی جهان، نمونه‌های متعددی از فروپاشی نظام بدون فروپاشی کشور ارائه می‌دهد: انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، سقوط دیکتاتوری‌ها در اروپای شرقی در ۱۹۸۹، انتقال قدرت در آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۹۰، و تحولات اخیر در برخی کشورهای عربی. در همه این موارد، با وجود تغییر بنیادین در ساختار سیاسی، کشور به عنوان یک موجودیت ملی باقی ماند.

فروپاشی کشور، انحلال نهادهای دولتی و تهدید موجودیت ملی

در مقابل، فروپاشی کشور یک وضعیت فاجعه‌بار است که در آن نه تنها حکومت، بلکه خود دولت به مثابه یک نهاد از هم می‌پاشد. در این سناریو، نهادهای اداری و تمام ساختارهای اجرایی که مسئول ارائه خدمات عمومی و حفظ نظم هستند، کاملاً متلاشی می‌شوند. وزارتخانه‌ها متوقف، سیستم‌های ثبتی از بین رفته، و هیچ نهاد مرکزی قادر به اعمال حاکمیت نیست. کارمندان دولت یا فرار می‌کنند، یا دیگر قادر به انجام وظایف خود نیستند. نتیجه، توقف کامل خدمات عمومی مانند آب، برق، حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت است که زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را مختل می‌کند.

در چنین شرایطی، نیروهای نظامی و امنیتی نیز دچار تجزیه می‌شوند. به جای یک ارتش یا پلیس ملی منسجم، گروه‌های چندپاره و اغلب متخاصم شکل می‌گیرند که هر یک بخشی از سرزمین یا منابع را کنترل می‌کنند. این وضعیت به ظهور جنگ‌سالاران، شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح محلی منجر می‌شود که برای کنترل قدرت و منابع با یکدیگر درگیر می‌شوند. از آنجا که هیچ نیروی مرکزی برای حفظ نظم وجود ندارد، خشونت گسترده و طولانی‌مدت شکل می‌گیرد که می‌تواند دهه‌ها ادامه یابد. همچنین، در غیاب دولت مرکزی، خطر تجزیه مرزها به شدت افزایش می‌یابد. گروه‌های قومی یا منطقه‌ای ممکن است استقلال اعلام کنند، و هویت ملی که سال‌ها برای ساختن آن تلاش شده، تضعیف یا حتی از بین برود.

یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای فروپاشی کشور، احتمال بسیار بالای مداخله خارجی گسترده است. وقتی یک کشور دچار فروپاشی کامل می‌شود، بحران‌های بشردوستانی (قحطی، بیماری، آوارگی انبوه) و امنیتی (تروریسم، جنایات سازمان‌یافته، تهدیدهای منطقه‌ای) به وجود می‌آیند که جامعه بین‌المللی را ناچار به واکنش می‌کنند. این مداخله ممکن است به شکل عملیات نظامی، اشغال بخش‌هایی از سرزمین، یا حمایت از گروه‌های خاص باشد. تجربه عراق پس از ۲۰۰۳، لیبی پس از ۲۰۱۱، سوریه از ۲۰۱۱، سومالی از ۱۹۹۱ و یمن در سال‌های اخیر، نمونه‌های بارز فروپاشی کشور هستند که هزینه‌های انسانی و ملی سنگینی به همراه داشته‌اند.

چرا این تفکیک اهمیت دارد؟

درک تفاوت میان این دو مفهوم برای تحلیل سناریوهای آینده ایران حیاتی است. فروپاشی نظام، هرچند ممکن است ناگریز باشد، لزوماً به فروپاشی کشور منجر نمی‌شود. با مدیریت صحیح، حفظ نهادهای اداری، جلوگیری از متلاشی‌شدن نیروهای امنیتی، و ممانعت از مداخله مخرب خارجی، می‌توان از یک فروپاشی نظام به یک انتقال کنترل‌شده قدرت رسید. اما اگر فرآیند مدیریت نشود، خلأ قدرت طولانی شود، و درگیری‌های خشونت‌آمیز آغاز گردد، خطر جدی وجود دارد که فروپاشی نظام به فروپاشی کشور تبدیل شود. این تبدیل، فاجعه‌ای است که باید به هر قیمت از آن جلوگیری کرد.

در تحلیل سناریوهای پیش رو، وقتی از سناریوی چهارم (فروپاشی ناگهانی) صحبت می‌کنیم، منظور ما ابتدا فروپاشی نظام است، اما هشدار می‌دهیم که اگر این فروپاشی در یک دوره خلأ قدرت طولانی مدیریت نشود، خطر جدی تبدیل‌شدن به فروپاشی کشور وجود دارد. بنابراین، هدف اصلی این تحلیل، نه فقط پیش‌بینی احتمالات، بلکه هشدار نسبت به مسیرهایی است که می‌توانند از یک تغییر سیاسی به یک فاجعه ملی منجر شوند، و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از این مسیر مخرب است.

سناریوی اول: انتقال تدریجی قدرت از مسیر توافق

چارچوب سناریو و احتمال وقوع

این سناریو فرض می‌کند که بخش‌های تصمیم‌گیرنده در ساختار حاکمیت، در مواجهه با انباشت فشارهای داخلی و خارجی، به این نتیجه می‌رسند که هزینه تداوم وضعیت موجود از هزینه تحول کنترل‌شده بیشتر است. در چنین وضعیتی، فرآیندی از مذاکره و توافق میان بازیگران مختلف سیاسی آغاز می‌شود که به انتقال تدریجی قدرت منجر می‌گردد. این مسیر مستلزم مشارکت فعال نخبگان سیاسی، جامعه مدنی و بخش‌هایی از اپوزیسیون در یک فرآیند ساختاریافته است. با این حال، احتمال وقوع این سناریو در شرایط کنونی بسیار پایین ارزیابی می‌شود و این ارزیابی بر اساس مشاهده موانع ساختاری موجود انجام شده است.

دلیل اصلی پایین بودن احتمال این سناریو، غیبت یا تضعیف شدید نهادهای واسطه‌ای است که می‌توانستند کانال‌های انتقال مسالمت‌آمیز قدرت باشند. (نهادهای واسطه ای مانند: احزاب سیاسی، گروه‌های فشار، اتحادیه‌های صنفی و کارگری ، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs)، خیریه‌ها، انجمن‌های محلی، تشکل‌های دانشجویی و تخصصی، رسانه‌های مستقل (نشریات، شبکه‌های خبری، پلتفرم‌های دیجیتال)، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی، مساجد و مراکز مذهبی مستقل، ) و به طور خلاصه، احزاب سیاسی مستقل، رسانه‌های آزاد و انتخابات رقابتی واقعی، که در تجارب انتقال دموکراتیک جهان نقش حیاتی ایفا کرده‌اند، در ایران یا وجود ندارند یا بسیار محدود شده‌اند. فضای سیاسی کشور طی سال‌های اخیر به شدت امنیتی شده و هرگونه تلاش برای اصلاح یا تغییر به عنوان تهدید امنیتی تلقی می‌شود. همچنین، فقدان یک جناح اصلاح‌طلب مؤثر در درون ساختار قدرت که بتواند نقش میانجی‌گری ایفا کند، یکی دیگر از موانع جدی است. سال‌ها بحران مشروعیت و فرسایش اعتماد عمومی نیز منجر شده که حتی اگر طرحی برای توافق مطرح شود، جامعه و حاکمیت فاقد حداقل اعتماد لازم برای پیگیری آن باشند.

پیامدهای بالقوه برای کشور

در صورت تحقق این سناریوی کم‌احتمال، پیامدهای آن برای کشور در بلندمدت مثبت خواهد بود. مهم‌ترین مزیت این مسیر، حفظ ثبات بوروکراتیک و اداری است که از فروپاشی نهادهای حکمرانی جلوگیری می‌کند. تداوم عملکرد دستگاه اداری، تأمین خدمات عمومی و حفظ نظم اجتماعی در دوره انتقال، عواملی هستند که می‌توانند از هرج‌ومرج و بی‌ثباتی پیشگیری کنند. از نظر اقتصادی، این سناریو بهترین زمینه را برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد، تثبیت پولی و شروع بازسازی زیرساخت‌ها فراهم می‌آورد. انتقال مسالمت‌آمیز همچنین امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سرمایه‌های داخلی را افزایش می‌دهد.

از منظر امنیتی، این مسیر مطمئن‌ترین راه برای جلوگیری از درگیری‌های مسلحانه داخلی و حفظ تمامیت ارضی است. در غیاب خشونت و بی‌ثباتی، زمینه برای دخالت بازیگران خارجی نیز محدود می‌شود. در بلندمدت، توافق ملی می‌تواند مشروعیت نهادهای جدید را تقویت کند و زمینه را برای بازسازی اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی فراهم آورد. این محیط پایدار، شرایط لازم برای بازگشت متخصصان مهاجرکرده و احیای سرمایه انسانی را ایجاد می‌کند. در مجموع، این سناریو با کمترین آسیب ملی همراه است و بیشترین ظرفیت را برای توسعه پایدار در آینده فراهم می‌کند، حتی اگر تحقق آن در شرایط فعلی بعید به نظر برسد.

سناریوی دوم: تداوم وضعیت موجود با فرسایش تدریجی

توصیف سناریو و احتمال وقوع

در این سناریو، ساختار حاکمیت با استفاده از ترکیبی از سرکوب امنیتی، امتیازات محدود اقتصادی- سیاسی و بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای، کنترل سیاسی خود را حفظ می‌کند. این مسیر مبتنی بر مدیریت بحران روزمره به جای حل ریشه‌ای مسائل است. ساختار قدرت در این وضعیت باقی می‌ماند، اما زیربنای اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی کشور به تدریج فرسوده می‌شود. به دلیل انسداد مسیرهای تحول و فقدان مکانیسم‌های مؤثر برای تغییر، این سناریو در کوتاه‌مدت محتمل‌ترین مسیر محسوب می‌شود. این ارزیابی بر اساس مشاهده قدرت نهادهای امنیتی، ضعف نیروهای مخالف و پراکندگی اپوزیسیون انجام شده است.

شواهد متعددی بر تحقق تدریجی این سناریو دلالت دارند. کاهش مستمر ارزش پول ملی طی سال‌های اخیر، نشانه‌ای از ناتوانی ساختاری در مدیریت اقتصاد کلان است. مهاجرت گسترده نخبگان، متخصصان و نیروی کار ماهر به کشورهای دیگر، ظرفیت تولید دانش و نوآوری را تضعیف کرده است. فرسایش فیزیکی زیرساخت‌های حیاتی از جمله شبکه‌های آب، برق، حمل‌ونقل و ارتباطات، به همراه انباشت بحران‌های زیست‌محیطی مانند خشکسالی، آلودگی هوا و فرونشست زمین، کیفیت زندگی را به طور محسوسی کاهش داده است. این روندها نشان می‌دهند که حتی در غیاب یک شوک بزرگ، کشور در مسیری از افول تدریجی قرار دارد.

پیامدهای بلندمدت برای کشور

نتایج این سناریو برای کشور در بلندمدت به شدت منفی است، اگرچه به صورت کُند و تدریجی ظاهر می‌شود. مهم‌ترین پیامد، تخریب آهسته اما پیوسته زیرساخت‌های ملی است که بازسازی آن در آینده نیازمند منابع عظیم و زمان طولانی خواهد بود. فرسایش زیرساخت‌های فیزیکی همراه با کاهش کیفیت نهادهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، توان بالقوه کشور برای رقابت در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را کاهش می‌دهد. این وضعیت همچنین به تضعیف تدریجی هویت اجتماعی و انسجام ملی منجر می‌شود، زیرا فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی، اعتماد میان شهروندان و بین شهروندان و نهادها را فرسوده می‌کند.

از منظر قدرت منطقه‌ای، تداوم فرسایش داخلی به معنای کاهش تدریجی نفوذ و اهرم‌های بین‌المللی ایران است. کشوری که درگیر مدیریت بحران‌های داخلی مزمن است، توان محدودی برای ایفای نقش فعال در معادلات منطقه‌ای دارد. در عرصه اجتماعی، افزایش فقر و نابرابری، همراه با موج‌های مهاجرت، به تغییر ترکیب جمعیتی و از دست رفتن بخش پویا و تحصیلکرده جامعه منجر می‌شود. در نهایت، این مسیر کشور را به سمت وضعیت "دولت ناکام تدریجی" یا "دولت شکننده با فرسایش مداوم" (که ترجمه ای از "Slow-motion Failed State" است)،

سوق می‌دهد؛ حالتی که در آن نهادهای دولتی هنوز وجود دارند اما کارآیی و مشروعیت خود را از دست داده‌اند. نکته مهم این است که این سناریو به خودی خود منجر به فروپاشی ناگهانی نمی‌شود، اما با هر سال تداوم، زمینه را برای وقوع سناریوی چهارم بیشتر فراهم می‌کند.

رابطه علّی میان فرسایش تدریجی و فروپاشی ناگهانی

نکته حیاتی درباره سناریوی دوم این است که تداوم آن در بلندمدت، به طور اجتناب‌ناپذیر زمینه‌ساز سناریوی چهارم خواهد بود. فرسایش تدریجی ظرفیت‌های ملی، شبیه ضعیف‌شدن پی‌های یک ساختمان است: ممکن است سال‌ها ادامه یابد، اما نهایتاً ساختار را به نقطه‌ای می‌رساند که یک تکان کوچک نیز کافی است تا فروپاشی کامل رخ دهد. هر سال تداوم این مسیر، آستانه شوک‌پذیری کشور را پایین‌تر می‌آورد؛ به عبارت دیگر، شوک‌های کوچک‌تر می‌توانند به بحران‌های بزرگ‌تر تبدیل شوند. مهاجرت نخبگان، از دست رفتن سرمایه اجتماعی، فرسایش نهادی و تحلیل زیرساخت‌ها، همگی توان تاب‌آوری ملی (National Resilience) را کاهش می‌دهند و کشور را در برابر هر گونه بحران داخلی یا خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کنند.

سناریوی سوم: بازگشت نسبی به ثبات از طریق سازش محدود

چارچوب سناریو و ارزیابی احتمال

این سناریو وضعیتی را توصیف می‌کند که حکومت، در پاسخ به فشارهای اقتصادی و اجتماعی شدید، تصمیم به اعطای امتیازات محدود و کنترل‌شده می‌گیرد تا درجه حرارت بحران‌ها را کاهش دهد. این امتیازات می‌تواند شامل کاهش تنش‌های منطقه‌ای، ورود به مذاکرات محدود برای رفع بخشی از تحریم‌ها یا ایجاد گشایش‌های نمادین در حوزه‌های اجتماعی باشد. هدف اصلی در این سناریو، خرید زمان و جلوگیری از انفجار بحران است، نه اصلاح ساختاری عمیق. احتمال وقوع این سناریو در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده و در حال حاضر در سطح متوسط رو به پایین ارزیابی می‌شود. این ارزیابی مبتنی بر مشاهده کاهش انعطاف‌پذیری در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی و تشدید جنبه امنیتی در نگاه به مسائل است.

دلایل کاهش احتمال این سناریو عمدتاً ساختاری است. نظام سیاسی ایران طی سال‌های اخیر به سمت تصلب و کاهش تنوع در طیف تصمیم‌گیران حرکت کرده است. رویکردهای عمل‌گرایانه‌ای که در گذشته امکان مانور و عقب‌نشینی تاکتیکی را فراهم می‌کرد، به تدریج جای خود را به تفکرات ایدئولوژیک سخت‌تری داده است. همچنین، بسیاری از تصمیمات کلان کشور در چارچوب امنیتی تعریف می‌شوند و هرگونه نرمش به عنوان نشانه ضعف تلقی می‌گردد. شکاف عمیق میان دولت و ملت نیز مانع دیگری است، زیرا حتی اگر امتیازاتی اعطا شود، بی‌اعتمادی عمومی ممکن است مانع از اثربخشی آنها شود. در نهایت، ضعف ظرفیت مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی، اجرای حتی طرح‌های محدود اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.