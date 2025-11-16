ایندیپندنت فارسی - منابع ارشد نظامی یمن بازگشت عبدالرضا شهلایی، معاون فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را به یمن پس از گذراندن نزدیک به یک سال در تهران تایید کردند

در شرایطی که حملات اخیر اسرائيل و آمریکا به شبه‌نظامیان حوثی یمن این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را تضعیف کرده، گزارش‌ها حاکی از آن است که تهران در نظر دارد به منظور جبران شکست‌هایش در لبنان و سوریه، با حمایت از حوثی‌ها و تقویت آن‌ها، نفوذش را در یمن همچنان حفظ کند.

وب‌سایت یمن آنلاین روز یکشنبه شانزدهم نوامبر (۲۵ آبان) خبر داد که منابع نظامی ارشد یمن، بازگشت عبدالرضا شهلایی، معاون فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، را به یمن پس از گذراندن نزدیک به یک سال اقامت در تهران، تایید کرده‌اند.

به گزارش این رسانه، بازگشت این مقام ارشد نیروی قدس به یمن در مورد دخالت‌های فزاینده تهران در درگیری‌های این کشور و حمایت آن از شبه‌نظامیان حوثی نگرانی‌های جدیدی ایجاد کرده است.

بنا به گزارش‌ها، عبدالرضا شهلایی که ایالات متحده مدت‌ها است او را معمار اصلی عملیات نظامی جمهوری اسلامی در یمن می‌داند، ایفای نقش در نظارت بر حمایت مستشاری و لجستیکی تهران از حوثی‌ها را از سر گرفته است.

مقام‌های نظامی که یمن آنلاین نوشته نخواستند نامشان فاش شود، گفته‌اند که حضور مجدد شهلایی نشان‌دهنده یک بازنگری راهبردی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران است که با هدف تقویت نفوذ در شمال یمن و افزایش قابلیت‌های عملیاتی حوثی‌ها انجام می‌شود. آن‌ها هشدار دادند که حضور او می‌تواند به افزایش حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها و همچنین پیچیده‌تر شدن تاکتیک‌های جنگی آنان در میدان نبرد منجر شود.

شهلایی با چندین عملیات مهم از جمله آموزش به نیروهای حوثی برای کار با سلاح‌های پیشرفته و هماهنگی حملات به دشمنان منطقه‌ای، مرتبط بوده است. ایالات متحده همچنین او را به‌دلیل دست داشتن در سازماندهی حملات مرگبار به نیروهای آمریکایی در عراق و یک سوءقصد نافرجام به سفیر عربستان سعودی در واشینگتن، «تروریست» معرفی کرده است.

شهلایی در حالی به یمن بازگشته است که مقام‌های رسمی یمن از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند برای مهار دخالت‌های جمهوری اسلامی در این کشور اقدام‌های فوری انجام دهند و تهران را به دلیل نقش بی‌ثبات‌کننده‌اش در منطقه پاسخگو کنند.