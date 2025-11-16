Sunday, Nov 16, 2025

صفحه نخست » پشت پرده بازگشت یک مقام ارشد نیروی قدس سپاه به یمن

shahlayee.jpgایندیپندنت فارسی - منابع ارشد نظامی یمن بازگشت عبدالرضا شهلایی، معاون فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را به یمن پس از گذراندن نزدیک به یک سال در تهران تایید کردند

در شرایطی که حملات اخیر اسرائيل و آمریکا به شبه‌نظامیان حوثی یمن این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را تضعیف کرده، گزارش‌ها حاکی از آن است که تهران در نظر دارد به منظور جبران شکست‌هایش در لبنان و سوریه، با حمایت از حوثی‌ها و تقویت آن‌ها، نفوذش را در یمن همچنان حفظ کند.

وب‌سایت یمن آنلاین روز یکشنبه شانزدهم نوامبر (۲۵ آبان) خبر داد که منابع نظامی ارشد یمن، بازگشت عبدالرضا شهلایی، معاون فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، را به یمن پس از گذراندن نزدیک به یک سال اقامت در تهران، تایید کرده‌اند.

به گزارش این رسانه، بازگشت این مقام ارشد نیروی قدس به یمن در مورد دخالت‌های فزاینده تهران در درگیری‌های این کشور و حمایت آن از شبه‌نظامیان حوثی نگرانی‌های جدیدی ایجاد کرده است.

بنا به گزارش‌ها، عبدالرضا شهلایی که ایالات متحده مدت‌ها است او را معمار اصلی عملیات نظامی جمهوری اسلامی در یمن می‌داند، ایفای نقش در نظارت بر حمایت مستشاری و لجستیکی تهران از حوثی‌ها را از سر گرفته است.

مقام‌های نظامی که یمن آنلاین نوشته نخواستند نامشان فاش شود، گفته‌اند که حضور مجدد شهلایی نشان‌دهنده یک بازنگری راهبردی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران است که با هدف تقویت نفوذ در شمال یمن و افزایش قابلیت‌های عملیاتی حوثی‌ها انجام می‌شود. آن‌ها هشدار دادند که حضور او می‌تواند به افزایش حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها و همچنین پیچیده‌تر شدن تاکتیک‌های جنگی آنان در میدان نبرد منجر شود.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

شهلایی با چندین عملیات مهم از جمله آموزش به نیروهای حوثی برای کار با سلاح‌های پیشرفته و هماهنگی حملات به دشمنان منطقه‌ای، مرتبط بوده است. ایالات متحده همچنین او را به‌دلیل دست داشتن در سازماندهی حملات مرگبار به نیروهای آمریکایی در عراق و یک سوءقصد نافرجام به سفیر عربستان سعودی در واشینگتن، «تروریست» معرفی کرده است.

شهلایی در حالی به یمن بازگشته است که مقام‌های رسمی یمن از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند برای مهار دخالت‌های جمهوری اسلامی در این کشور اقدام‌های فوری انجام دهند و تهران را به دلیل نقش بی‌ثبات‌کننده‌اش در منطقه پاسخگو کنند.

افزون بر این خبر، وب‌سایت دیفنس لاین نیز روز پنجشنبه در گزارشی درباره نقش حمایتی جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن، نوشت که در پی آتش‌بس غزه و چالش‌های فزاینده پیش‌ روی تهران در منطقه‌، جمهوری اسلامی در حال تقویت تسلط خود بر شورشیان حوثی یمن است.

به گزارش رسانه اسرائیلی وای‌نت به نقل از دیفنس لاین ، رهبری حوثی‌ها در حال حاضر گرفتار بحرا‌ن‌های داخلی و مشکلات مختلف است. از این رو به نظر می‌رسد که در تلاش برای عبور از این مسائل، به حمایت‌های جمهوری اسلامی بیش‌ازپیش نیاز داشته باشد.

دینفس لاین در ادامه افزود که تلاش‌های اخیر تهران برای کاهش تنش‌ها با کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌ویژه با عربستان سعودی، با تمایل دیرینه حوثی‌ها برای نمایش قدرت نظامی و تهدید بازیگران منطقه‌ای در تضاد است و باید دید این موضوع چگونه میان تهران و یمن حل خواهد شد.

این گزارش در ادامه تاکید کرد که تاثیر تغییرات ژئوپلیتیکی اخیر به‌ویژه پس از ترور حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، برای عبدالمالک الحوثی، رهبر حوثی‌ها، کاملا محسوس است و گفته می‌شود که با کشته شدن حسن نصرالله، الحوثی یک مشاور مهم را از دست داده است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سایر عوامل حزب‌الله هم که به حوثی‌ها مشاوره می‌دهند، برای پر کردن این خلاء تلاش می‌کنند.

گزارش دیگری نیز روز جمعه در روزنامه سعودی الشرق‌الاوسط منتشر شد که به نقل از منابع سیاسی ارشد یمنی، این ادعا را مطرح می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای جبران شکست‌های راهبردی خود در جاهای دیگر، حمایت نظامی و امنیتی از حوثی‌ها را افزایش می‌دهد.

بنا به این گزارش‌، تهران قصد دارد دوباره کنترل مستقیم دستگاه نظامی و اطلاعاتی این گروه شبه‌نظامی را به دست بگیرد و بازگشت شهلایی هم با این هدف انجام گرفته است که در سازماندهی مجدد مراکز قدرت حوثی‌ها، نقش کلیدی را به عهده بگیرد.

منابع به الشرق‌الاوسط گفتند که حملات هوایی اخیر اسرائیل آسیب‌پذیری‌ امنیتی حوثی‌ها را آشکار و وجهه آنان را در میان هوادارانشان و عموم مردم یمن به‌شدت مخدوش کرد.

بنا بر این گزارش‌ها، حوثی‌ها در حال حاضر در حال آماده‌شدن برای یک رویارویی نظامی بالقوه با اسرائیل در یکی از این سه جبهه‌اند: پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل به لبنان، آماده شدن برای حملات مستقیم اسرائیل به یمن یا مداخله در غزه درصورت فروپاشی یا توقف آتش‌بس.

پس از آتش‌بس غزه، لفاظی‌های حوثی‌ها علیه عربستان سعودی نیز به‌شدت تغییر کرد. گزارش اخیر العربی الجدید حاکی از افزایش تهدیدهای حوثی‌ها در خصوص از سرگیری عملیات نظامی علیه پادشاهی سعودی است. تحلیلگران معتقدند با آرام‌شدن غزه و کاهش مشارکت حوثی‌ها در آنجا، این گروه اکنون در حال جستجوی میدان نبرد بعدی خود است.

مطلب قبلی...
kooche.jpg
"مبینا زارع اولین قربانی فیلم عروسی دختر شمخانی در هتل اسپیناس پالاس"
مطلب بعدی...
araqchi.jpg
"آماده جنگ هستیم"

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar16.jpg
مراسم خاکسپاری خواهر محمود احمدی‌ نژاد در بهشت زهرا
daily.jpg
دیدار خانوادگی لیلا فروهر و عارف
one16.jpg
تصاویری که غزال رجبیان همسر مهران مدیری از کنسرت دبی منتشر کرد
daily16.jpg
پژمان جمشیدی در کنار برادرزاده اش کورش در کانادا
goftar16-1.jpg
حضور خاتمی در مراسم عقد فرزند مافیای گاز و نفت
daily15-2.jpg
پشت صحنه کنسرت مهران مدیری در دبی
goftar15-1.jpg
چهره‌های مشهور در مراسم یادبود همایون ارشادی
goftar15.jpg
اختتامیه جشنواره فیلم شهر با حضور هنرمندان در برج میلاد

از سایت های دیگر

مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
هشدار پزشکان به والدین پس از مشاهده رشد «آلت جنسی مردانه» در یک دختر
لباس جنجالی جنیفر لوپز، افتتاح بوتیک میلان تا برندی جهانی
«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
rfi.jpg
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
gtv.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
goftar3-1.jpg
ناگفته های پرنس هری از رابطه جنسی با زنی سن بالا تا درگیری با ویلیام
one15-1.jpg
تصاویری از شیره کش خانه های تهران در سال ۱۳۳۴ با عرضه دولتی تریاک!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy