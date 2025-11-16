Sunday, Nov 16, 2025

musk.jpgخبرنامه گویا - در سخنانی تازه، ایلان ماسک بار دیگر چشم‌انداز بلندپروازانه خود درباره ربات انسان‌نمای «اپتیموس» را مطرح کرد و آن را نقطه عطفی در تحول تمدن انسانی دانست. او تأکید کرد که بسیاری از اهداف بزرگ بشری، از جمله ریشه‌کنی فقر و دسترسی همگان به خدمات درمانی پیشرفته، تنها زمانی به واقعیت تبدیل می‌شوند که ربات‌های انسان‌نما در مقیاس گسترده وارد زندگی روزمره شوند. ماسک معتقد است اپتیموس نه‌فقط یک ابزار کمکی، بلکه یک پلتفرم حیاتی برای ایجاد رفاه فراگیر خواهد بود.

به گفته ماسک، اپتیموس قادر است با انجام کارهای سخت، پرخطر و زمان‌بر، ساختاری جدید برای تولید ثروت ایجاد کند؛ ساختاری که هزینه‌های زندگی را به شدت کاهش می‌دهد و در نهایت «درآمد بالا و همگانی» را برای همه ممکن می‌سازد.

او می‌گوید بشر همیشه درباره حذف فقر صحبت کرده، اما فناوری رباتیک انسان‌نما نخستین راهکار واقعی برای رسیدن به این هدف است، زیرا می‌تواند ظرفیت تولید و خدمات‌دهی را به سطحی برساند که اقتصاد جهانی از محدودیت‌های سنتی نیروی کار انسانی عبور کند.

یکی از ادعاهای برجسته ماسک، توانمندی پزشکی اپتیموس است. او تصریح کرده که این ربات‌ها در نهایت از بهترین جراحان انسانی نیز دقیق‌تر عمل خواهند کرد و می‌توانند مراقبت‌های پزشکی با سطحی از ظرافت و دقت ارائه دهند که فراتر از توانایی‌های انسان است. به باور او، زمانی که ربات‌های جراح به استانداردهای فوق‌انسانی برسند، امکان ارائه خدمات درمانی پیشرفته به همه مردم بدون محدودیت نیروی متخصص فراهم خواهد شد.

اگرچه این سخنان در نگاه برخی تحلیلگران بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد، اما از سوی دیگر با سرعت پیشرفت هوش مصنوعی و رباتیک، نمی‌توان آینده‌نگری‌های ماسک را نادیده گرفت. در هر صورت، ورود گسترده ربات‌های انسان‌نما--چه به شکل اپتیموس و چه دیگر پلتفرم‌ها--می‌تواند یکی از نقاط عطف تاریخ فناوری باشد؛ نقطه‌ای که شاید به گفته ماسک، مسیر تمدن را به سمت دنیایی بدون فقر و با سلامت فراگیر تغییر دهد.

