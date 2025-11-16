خبرنامه گویا - صفحه فارسی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس در مطلبی نوشت که به ادعای این نهاد، «نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به دو گروه تقسیم میشوند». در این متن، گروه نخست افرادی معرفی شدهاند که «با افتخار هر روز یونیفرم خود را میپوشند و مردم را سرکوب میکنند» و بهجای توجه به «زیرساختهای کشور»، «تأمین مالی گروههای خارجی» را در اولویت قرار میدهند.
بر اساس این نوشته، «وفاداری این گروه تنها به عکسهای خمینی و خامنهای است».
ارتش اسرائیل در ادامه مدعی شد که گروه دوم شامل کسانی است که «پوشیدن یونیفرم برایشان همراه با شرم» است و «دیدن کودکانی که در درد و تشنگیاند باعث رنج آنها میشود». این گروه، طبق ادعای این پیام، «خیر و رفاه مردم ایران» را مهمتر از «مقاومت» و منافع دیگر کشورها میدانند.
در پایان این نوشته آمده است که «ایرانیان واقعی، آنهایی که فرهنگ پارسی و شاهنامه در دلشان زنده است، در همین گروه دوم قرار میگیرند».
متن کامل صفحه فارسی ارتش اسرائیل در شبکه اکس: