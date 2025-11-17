غروب ۱۵آبان۱۴۰۴ زن جوان ۱۷ساله آبادانی «ستاره حیدری» برای خرید وسایل مورد نیاز خود از خانه خارج شد اما به خانه بازنگشت. در ویدیویی که آخرین تصاویر او ثبت شده، مشخص است ساعت ۱۰:۳۰ شب در حالی که لباسی به رنگ زرد روشن به تن دارد، از خیابان عبور می‌کند و در تاریکی از نظر ناپدید می‌شود

مریم دهکردی - ایران وایر

این دومین مورد از گم شدن دختران در آبادان است که در دو ماه گذشته رخ داده است. اوایل مهر۱۴۰۴ زن جوان ۴۲ ساله‌ای به نام «مرضیه آلبوغبیش» حوالی غروب درست شبیه به آنچه برای ستاره رخ داد وقت بازگشت به خانه مفقود شد. او مجرد و عضو یک خانواده پرجمعیت است و در یک مزون لباس مشغول به کار بوده است.

بررسی جزییات گم شدن این دو زن جوان نگرانی‌هایی را در افکار عمومی ایجاد کرده و احتمال مواجهه با شرایطی پیچیده و سریالی را قوت بخشیده است.

ده‌ها استوری و پست گذاشته و از همه مردم خواسته برای پیدا کردن رد و نشانی از دخترش او را یاری کنند. «سعید حیدری»، پدر «ستاره حیدری» است. در گفتگو با روزنامه «هفت صبح» تایید کرده که ستاره در حال درس خواندن برای کنکور دانشگاه است. شامگاه ۱۵آبان ۱۴۰۴ دختر جوان برای خرید لوازم تحریر به کتابفروشی شناخته‌شده‌ای در آبادان رفته، فروشگاهی که تنها ده دقیقه با منزل آن‌ها فاصله داشته است.

ستاره بر اساس آخرین تصاویر ثبت شده از عرض خیابان عبور کرده و وارد «پارک شاپور» شده، پارکی که موقعیت استراتژیک در شهر آبادان دارد. در این تصویر مرد جوان لاغر اندامی که ستاره را تعقیب می‌کند به وضوح مشاهده می‌شود. ستاره از مقابل یک سوپرمارکت رد می‌شده که تلاش برای ربودن او توجه شهروندان حاضر در محل را جلب می‌کند.

سعید حیدری پدر ستاره گفته است: «بعد از عبور ستاره از پارک مقابل مغازه، رهگذران توجهشان به محل عبور ستاره جلب می‌شود. گویی صدایی یا اتفاقی رخ داده و گویی ستاره به زور به داخل ماشینی کشیده شده اما تا مردم بخواهند به او برسند خودرو گریخته است.»

او از همه شهروندانی که در زمان ربوده شدن فرزندش در محل بوده‌اند خواهش کرده، مشاهدات خود را با پلیس مطرح کنند.

دادستان عمومی و انقلاب آبادان از تشکیل پرونده قضایی درباره مفقود شدن ستاره حیدری خبر داده و گفته است: «این موضوع به‌صورت ویژه در پلیس آگاهی در حال رسیدگی است.»

به گفته «روح‌الله زندی» هر دو خط تلفن ستاره حیدری از حدود ۱۰:۳۰ شب ۱۵آبان۱۴۰۴ به بعد خاموش شده و نقطه‌زنی‌های انجام شده و رصد دوربین‌های مداربسته نتوانسته‌اند ردی از او پیدا کنند؛ نه او و نه خودرویی که احتمالا او را ربوده است.

دوماه بی‌خبری از مرضیه آلبوغبیش؛ هیچ نشانی از او نیست

«مرضیه آلبوغبیش» ۴۲ساله در یک مزون لباس در خیابان امیری آبادان مشغول به کار بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی او اوایل مهرماه ۱۴۰۴ حوالی ده و نیم شب از محل کار به سمت خانه باز می‌گشته که ناپدید شده است.