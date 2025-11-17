غروب ۱۵آبان۱۴۰۴ زن جوان ۱۷ساله آبادانی «ستاره حیدری» برای خرید وسایل مورد نیاز خود از خانه خارج شد اما به خانه بازنگشت. در ویدیویی که آخرین تصاویر او ثبت شده، مشخص است ساعت ۱۰:۳۰ شب در حالی که لباسی به رنگ زرد روشن به تن دارد، از خیابان عبور میکند و در تاریکی از نظر ناپدید میشود
مریم دهکردی - ایران وایر
این دومین مورد از گم شدن دختران در آبادان است که در دو ماه گذشته رخ داده است. اوایل مهر۱۴۰۴ زن جوان ۴۲ سالهای به نام «مرضیه آلبوغبیش» حوالی غروب درست شبیه به آنچه برای ستاره رخ داد وقت بازگشت به خانه مفقود شد. او مجرد و عضو یک خانواده پرجمعیت است و در یک مزون لباس مشغول به کار بوده است.
بررسی جزییات گم شدن این دو زن جوان نگرانیهایی را در افکار عمومی ایجاد کرده و احتمال مواجهه با شرایطی پیچیده و سریالی را قوت بخشیده است.
دهها استوری و پست گذاشته و از همه مردم خواسته برای پیدا کردن رد و نشانی از دخترش او را یاری کنند. «سعید حیدری»، پدر «ستاره حیدری» است. در گفتگو با روزنامه «هفت صبح» تایید کرده که ستاره در حال درس خواندن برای کنکور دانشگاه است. شامگاه ۱۵آبان ۱۴۰۴ دختر جوان برای خرید لوازم تحریر به کتابفروشی شناختهشدهای در آبادان رفته، فروشگاهی که تنها ده دقیقه با منزل آنها فاصله داشته است.
ستاره بر اساس آخرین تصاویر ثبت شده از عرض خیابان عبور کرده و وارد «پارک شاپور» شده، پارکی که موقعیت استراتژیک در شهر آبادان دارد. در این تصویر مرد جوان لاغر اندامی که ستاره را تعقیب میکند به وضوح مشاهده میشود. ستاره از مقابل یک سوپرمارکت رد میشده که تلاش برای ربودن او توجه شهروندان حاضر در محل را جلب میکند.
سعید حیدری پدر ستاره گفته است: «بعد از عبور ستاره از پارک مقابل مغازه، رهگذران توجهشان به محل عبور ستاره جلب میشود. گویی صدایی یا اتفاقی رخ داده و گویی ستاره به زور به داخل ماشینی کشیده شده اما تا مردم بخواهند به او برسند خودرو گریخته است.»
او از همه شهروندانی که در زمان ربوده شدن فرزندش در محل بودهاند خواهش کرده، مشاهدات خود را با پلیس مطرح کنند.
دادستان عمومی و انقلاب آبادان از تشکیل پرونده قضایی درباره مفقود شدن ستاره حیدری خبر داده و گفته است: «این موضوع بهصورت ویژه در پلیس آگاهی در حال رسیدگی است.»
به گفته «روحالله زندی» هر دو خط تلفن ستاره حیدری از حدود ۱۰:۳۰ شب ۱۵آبان۱۴۰۴ به بعد خاموش شده و نقطهزنیهای انجام شده و رصد دوربینهای مداربسته نتوانستهاند ردی از او پیدا کنند؛ نه او و نه خودرویی که احتمالا او را ربوده است.
دوماه بیخبری از مرضیه آلبوغبیش؛ هیچ نشانی از او نیست
«مرضیه آلبوغبیش» ۴۲ساله در یک مزون لباس در خیابان امیری آبادان مشغول به کار بوده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی او اوایل مهرماه ۱۴۰۴ حوالی ده و نیم شب از محل کار به سمت خانه باز میگشته که ناپدید شده است.
یک منبع نزدیک به مرضیه آلبوغبیش به ایرانوایر میگوید: «خانواده مرضیه تا مدتها گمان میکردند او در خیابان تهلنجیها مفقود شده. خیلی تلاش و پیگیری کردند اما اثری از او در هیچکدام از دوربینهای آنجا نبود. به تازگی پلیس به آنها گفته او هم مقابل پارک شاپور مفقود شده است.»
به گفته این منبع آگاه پلیس آگاهی آبادان به خانواده این زن جوان گفته است حتیالمقدور درباره مفقود شدن او با رسانهها گفتگو نکنند و منتظر نتیجه تحقیقات باشند: «حال روحی خانواده او خوب نیست. پدر و مادرش در اضطراب و نگرانی شدیدی هستند. توجهها هم بعد از گم شدن ستاره به این موضوع کمی بیشتر شد و حالا امیدوارند مردم در همه جای ایران با انتشار تصاویر ستاره و مرضیه به پیدا شدن آنها کمک کنند و این چشم انتظاری به پایان برسد.»
منبع آگاهی که با ایرانوایر گفتگو کرده است میگوید: «تنها سرنخی که از مرضیه وجود دارد این است که او سوار خودروی پرایدی شده و بعد از آن تلفنش خاموش شده است. با توجه به اینکه پدر ستاره حیدری هم گفته او را به زور سوار یک خودروی پراید کردهاند احتمال اینکه با سناریوی مشترکی درخصوص هر دوی آنها مواجه باشیم، وجود دارد.»
پارک شاپور آبادان کجاست؟
یکی از مواردی که در میان کنشگران و فعالان آبادانی در این دو فقره مفقود شدن دختران شهر محل پرسش است موقعیت استراتژیک محل گم شدن ستاره و مرضیه است. اینکه چطور در جایی مانند پارک شاپور در مدت دو ماه، دو دختر توسط فرد یا افرادی ربوده شدهاند اما هیچ ردی از خودرویی که آنها را ربوده، پیدا نشده است.
یکی از فعالان حقوق زنان در آبادان که بارها به دلیل پیگیری مسایل اجتماعی دختران این شهر مورد غضب و پیگرد قضایی نهادهای امنیتی قرار گرفته است به ایرانوایر میگوید: «اینکه در خیابان شاپور یا ورودیهای پارک شاپور دو نفر را بدزدند یا اصلا با میل خودشان سوار ماشینی بشنود و رد ماشین را نشود زد، مثل یک شوخی تلخ است.»
به گفته این کنشگر در اطراف پارک شاپور آبادان به تعداد مردم این شهر دوربینهای مداربسته قوی وجود دارد: «این پارک از یک طرف به گمرک و بندر آبادان میرسد و آنجا دهها دوربین با قابلیت رصد پلاک ماشینهایی که به گمرک وارد میشوند، نصب است. سمت دیگر دیوار اداره اطلاعات و زیرزمینی است که من یازده ساعت به خاطر پیگیری معضلات اجتماعی این شهر آنجا بازجویی شدم و این دیوار قدم به قدم پر از دوربین است. طرف دیگر پارک بیمارستان شرکت نفت است که آنجا هم دوربین دارد و ستاره درست همانجا ناپدید شده. یک طرف دیگر هم در حاشیه خیابان مجموعهای از شعبههای بانکی و شرکتهای بزرگ تجاری است که آنها هم همه دوربین دارند.»
این منبع مطلع به موقعیت خیابان شاپور بهعنوان «محل تجمعات» مردم در سالهای اخیر اشاره میکند و میگوید: «تقریبا تمام اعتراضات و تجمعات آبادان در اعتراضات آب، بعد از متروپل، آبان ۹۸ و بقیه حوادث اجتماعی در این خیابان انجام میشود و قدم به قدم آن زیر نظر اداره اطلاعات و سپاه آبادان است. اصلا باورپذیر نیست که پلیس آگاهی ظرف این مدت طولانی نتوانسته باشد ردی از رباینده یا ربایندگان این دو دختر بیابد.»
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی میگویند بیعملی و اهمال پلیس در ردگیری گزارشهای مفقودی دختران در ایران یکی از دلایلی است که هر پرونده را به یک تراژدی تمام عیار تبدیل میکند.
کاربری در توییتر درباره گم شدن ستاره حیدری نوشت: «آن منطقه پر از دوربینهای با قابلیت تشخیص چهره است. مگر میشود ردی از ماشین نباشد. همین الان بروید بگویی یک نفر آنجا علیه علی خامنهای شعار داده ببینید چطور بعد از ۲۴ ساعت کت بسته تحویلش میدهند.»