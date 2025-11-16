محمدعلی ابطحی در مانال تلگرام خود نوشت:

⁨ ⁨ این توی گلویم گیر کرده بود

در ذات اصلاحات، نو آوری و به روز شدن وجود دارد.

زیرا پایه هر اصلاحی شرایط زمان ومکان است.

اصلاحات یک حزب یا چند حزب نیست. اصلاحات یک تفکر جاری در زمان است.

شروع حرکت اصلاحی آقای خاتمی در سال ۷۶ نیاز جدی آن دوره بود ولی هر کس یا هر گروهی در نقطه ای، حتی در اصلاحات سیاسی سال ۱۳۷۶ متوقف شود، وشعارها وخواست هایش همان ها باشد که بیست سال پیش میگفتیم، یک مفهوم تاریخی و همیشه نو شَوَنده را از پویایی انداخته است.

نسل ما اگر عرصه را به نوشدگان پس از انقلابِ ارتباطات وهوش مصنوعی واگذار نکند، خودش محو خواهد شد..

همین دیگه.⁩