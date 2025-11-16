Sunday, Nov 16, 2025

صفحه نخست » این توی گلویم گیر کرده بود

abtahi.jpgمحمدعلی ابطحی در مانال تلگرام خود نوشت:

⁨ ⁨ این توی گلویم گیر کرده بود

در ذات اصلاحات، نو آوری و به روز شدن وجود دارد.

زیرا پایه هر اصلاحی شرایط زمان ومکان است.

اصلاحات یک حزب یا چند حزب نیست. اصلاحات یک تفکر جاری در زمان است.

شروع حرکت اصلاحی آقای خاتمی در سال ۷۶ نیاز جدی آن دوره بود ولی هر کس یا هر گروهی در نقطه ای، حتی در اصلاحات سیاسی سال ۱۳۷۶ متوقف شود، وشعارها وخواست هایش همان ها باشد که بیست سال پیش میگفتیم، یک مفهوم تاریخی و همیشه نو شَوَنده را از پویایی انداخته است.

نسل ما اگر عرصه را به نوشدگان پس از انقلابِ ارتباطات وهوش مصنوعی واگذار نکند، خودش محو خواهد شد..
همین دیگه.⁩

ویدیویی پربازدید و وایرال شده از اذان گفتن یک روحانی به زبان چینی
تصویر بزرگ در سیاست ایران: جمهوری نکبت اسلامی باید برود!؛ ف. م. سخن

