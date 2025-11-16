حسن شریعتمداری، دبیر کل «شورای مدیریت گذار»، درباره محتمل‌ترین پیامد حمله احتمالی اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران گفت: «بزرگ‌ترین احتمال باقی‌ماندن یک «نظام ناکارآمد» است برای مدت‌های غیرقابل‌ پیش‌بینی.»

یورونیوز - اخبار و اظهار نظرهای مربوط به احتمال حمله مجدد اسرائیل به ایران در روزهای اخیر بیش از پیش در نشریات بین‌المللی و نیز در کلام مقامات سیاسی سابق و فعلی اسرائیل و ایران شدت گرفته‌اند.

در تازه‌ترین اظهار نظر یکی از مقام‌های رسمی دو کشور، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت: «ما اکنون چند ماه پس از تجاوز ۱۲ روزه با اطمینان می‌گویم که به لحاظ دفاعی به مراتب قوی‌تر از ۱۳ ژوئن هستیم. ما از این جنگ درس‌های زیادی گرفتیم و نقاط ضعف و قوت خود و دیگران را یافتیم. در صورت تکرار جنگ بهتر از دور قبلی قادر به دفاع از خود هستیم.»

علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در گفتگو با روزنامه «نیویورک‌تایمز» که روز یکشنبه ۹ نوامبر منتشر شد، گفت که مقامات ایرانی به او گفته‌اند کارخانه‌های موشکی «به‌طور شبانه‌روزی» کار می‌کنند و «اگر جنگی دیگر رخ دهد، امیدوارند به‌جای ۵۰۰ موشکی که طی ۱۲ روز شلیک کردند، ۲۰۰۰ موشک را یک‌باره شلیک کنند تا پدافند اسرائیل را از کار بیندازند.» ادعایی که اندیشکده «میدل‌ایست فاروم» با انتشار مقاله‌ای آن را بیشتر شبیه «ژست‌گرفتن قدرت شکست‌خورده» دانست تا «توان نظامی واقع‌بینانه».

در داخل ایران هم انتظار آشکاری در میان بسیاری از مردم برای وقوع مجدد جنگ احساس می‌شود؛ جنگی که برخی از مردم موافق آن هستند و برخی هم مخالف؛ اما مخالفان جنگ لزوما موافق بقای جمهوری اسلامی ایران نیستند بلکه نگران از دست رفتن امنیت و بدتر شدن شرایط زندگی‌شان هستند.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

حسن شریعتمداری، فعال سیاسی مقیم آلمان و دبیر کل «شورای مدیریت گذار»، در گفت‌وگو با یورونیوز به پرسش‌هایی کوتاه درباره احتمال وقوع دوباره جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی و تبعات این واقعه برای جامعۀ ایران پاسخ داده است.

سناریوی از سرگیری فعالیت هسته‌ای ایران؛ از «حمله دوباره به ایران» تا «جنگ سایه‌ها»

آقای شریعتمداری عملکرد جمهوری اسلامی را عاملی موثر در تکرار یا عدم تکرار جنگ می‌داند و می‌گوید: «احتمال شروع جنگ به هر صورت وجود دارد و بستگی به عوامل مختلفی دارد که هیچ کدام دور از دید و پیش‌بینی نیست. اگر جمهوری اسلامی به سمت غنی‌سازی حداکثری برود و این ۴۰۷ یا ۴۰۳ کیلو اورانیوم غنی‌شده‌ای را که می‌گویند زیر تاسیسات مدفون شده، به نحوی بیرون بیاورد و بخواهد آن‌ها را فعال کند، حتما اسرائیل و احتمالا با همکاری آمریکا حمله خواهد کرد. و اگر جمهوری اسلامی بخواهد موشک‌های بالستیک دوربرد خودش را با خرج اتمی مجهز کند، حتما این حمله صورت خواهد گرفت و متاسفانه این بار ممکن است که در سطح خیلی وسیع‌تری باشد.»