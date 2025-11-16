Sunday, Nov 16, 2025

صفحه نخست » مسئولان از اصول انقلاب می‌گویند اما فرزندانشان در خارج عکس لخت و عریان به اشتراک می‌گذارند

falahatpishe.jpg- حشمت‌الله فلاحت‌پیشه: در ایران آقازاده‌ها و مسئولین تقسیم کار کردن؛ پسر در خارج پولشویی، پدر در داخل نگران اصول انقلاب

- پدر در صدا و سیما از اصول انقلاب دفاع می‌کند آنوقت پسرش در خارج عکس لخت و عریان خودش را می‌گذارد!

خبرنامه گویا - در ویدئوی منتشرشده، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با بیانی صریح به نوعی «تقسیم کار» میان برخی مسئولان و فرزندانشان اشاره می‌کند؛ وضعیتی که به گفته او نشان‌دهنده تعارض جدی میان ادعاهای رسمی و واقعیت‌های رفتاری بخشی از بدنه حاکمیت است. او با مثال‌هایی از تضاد میان پدرِ مسئول که در داخل کشور از اصول انقلاب اسلامی دفاع می‌کند و فرزندان همان مسئول که در خارج از کشور رفتارهایی کاملاً متفاوت دارند، تلویحاً بر این نکته تأکید می‌کند که این دوگانگی تنها رفتاری فردی نیست، بلکه نوعی همکاری نانوشته میان اعضای یک خانواده در ساختار قدرت شکل گرفته است؛ همکاری‌ای که به‌زعم او شامل ایجاد و انباشت ثروت از مسیر تحریم‌ها در داخل و سپس انتقال و پولشویی آن در خارج توسط فرزندان می‌شود.

از دیدگاه او، چنین دوگانگی‌هایی بی‌ارتباط با منافع اقتصادی برخی افراد از تداوم وضعیت موجود نیست. تحریم‌ها و فشارهای خارجی برای بخشی از شبکه‌های اقتصادی نزدیک به ساختار قدرت، فرصت‌هایی ایجاد کرده که موجب شکل‌گیری منافعی در حفظ این شرایط شده است و در نتیجه، این چرخه معیوب--از تولید ثروت تحت پوشش تحریم تا گردش مالی آن در خارج--به بقای این رفتارها دامن می‌زند.

***

مطلب قبلی...
biden.jpg
فحاشی تند پسر بایدن علیه ترامپ: "پدرم او را مثل یک قاطر کرایه‌ای زد"
مطلب بعدی...
chineseazan.jpg
ویدیویی پربازدید و وایرال شده از اذان گفتن یک روحانی به زبان چینی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar16.jpg
مراسم خاکسپاری خواهر محمود احمدی‌ نژاد در بهشت زهرا
daily.jpg
دیدار خانوادگی لیلا فروهر و عارف
one16.jpg
تصاویری که غزال رجبیان همسر مهران مدیری از کنسرت دبی منتشر کرد
daily16.jpg
پژمان جمشیدی در کنار برادرزاده اش کورش در کانادا
goftar16-1.jpg
حضور خاتمی در مراسم عقد فرزند مافیای گاز و نفت
daily15-2.jpg
پشت صحنه کنسرت مهران مدیری در دبی
goftar15-1.jpg
چهره‌های مشهور در مراسم یادبود همایون ارشادی
goftar15.jpg
اختتامیه جشنواره فیلم شهر با حضور هنرمندان در برج میلاد

از سایت های دیگر

دانشگاه امریکای دختر ایرانی خیلی شیک ضد امپریالست را تعلیق داد
انقلابی در راه است: نایکی از کفشی هوشمند با لقب «دوچرخه برقی پاها» رونمایی کرد
سرنوشت مشابه هویدا و ذوالفقار علی بوتو - از زبان یک عکس
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
rfi.jpg
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
gtv.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
goftar3-1.jpg
ناگفته های پرنس هری از رابطه جنسی با زنی سن بالا تا درگیری با ویلیام
one15-1.jpg
تصاویری از شیره کش خانه های تهران در سال ۱۳۳۴ با عرضه دولتی تریاک!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy