- حشمت‌الله فلاحت‌پیشه: در ایران آقازاده‌ها و مسئولین تقسیم کار کردن؛ پسر در خارج پولشویی، پدر در داخل نگران اصول انقلاب



- پدر در صدا و سیما از اصول انقلاب دفاع می‌کند آنوقت پسرش در خارج عکس لخت و عریان خودش را می‌گذارد!

خبرنامه گویا - در ویدئوی منتشرشده، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با بیانی صریح به نوعی «تقسیم کار» میان برخی مسئولان و فرزندانشان اشاره می‌کند؛ وضعیتی که به گفته او نشان‌دهنده تعارض جدی میان ادعاهای رسمی و واقعیت‌های رفتاری بخشی از بدنه حاکمیت است. او با مثال‌هایی از تضاد میان پدرِ مسئول که در داخل کشور از اصول انقلاب اسلامی دفاع می‌کند و فرزندان همان مسئول که در خارج از کشور رفتارهایی کاملاً متفاوت دارند، تلویحاً بر این نکته تأکید می‌کند که این دوگانگی تنها رفتاری فردی نیست، بلکه نوعی همکاری نانوشته میان اعضای یک خانواده در ساختار قدرت شکل گرفته است؛ همکاری‌ای که به‌زعم او شامل ایجاد و انباشت ثروت از مسیر تحریم‌ها در داخل و سپس انتقال و پولشویی آن در خارج توسط فرزندان می‌شود.

از دیدگاه او، چنین دوگانگی‌هایی بی‌ارتباط با منافع اقتصادی برخی افراد از تداوم وضعیت موجود نیست. تحریم‌ها و فشارهای خارجی برای بخشی از شبکه‌های اقتصادی نزدیک به ساختار قدرت، فرصت‌هایی ایجاد کرده که موجب شکل‌گیری منافعی در حفظ این شرایط شده است و در نتیجه، این چرخه معیوب--از تولید ثروت تحت پوشش تحریم تا گردش مالی آن در خارج--به بقای این رفتارها دامن می‌زند.

