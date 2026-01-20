فرزانه روستایی

بدن برخی از کشته شده ها به سوند یا آنژیو و تجهیزات بیمارستانی وصل است و یک تیر خلاص در بدن. کسی که در بیمارستان میمیرد همه وسايل را از او جدا می کنند مگر اینکه بیمار را روی تخت بیمارستان کشته باشند. طبق اخبار جدید علیه مردم از نوعی گاز اشک آور استفاده کرده اند که مانند گازهای شیمیایی جنگی تاول ایجاد می کند. تک تیرانداز با دوربین سلاح سن هدف را بوضوح می بیند. یعنی وقتی سر کودکان را هدف قرار داده اند این اشتباه نبوده است، بلکه هدف با دقت شناسایی شده است. در بروجرد ۳۰۰ هزار نفری بدن بی جان حدود ۵۰۰ نفر در سردخانه پذیرش شده است که به ارقام تخیلی شبیه است. جنازه زنان از انظار به دور است اما برای تحویل، باز کردن رحم را انجام می دهند که هیچ رفرانسی در قوانین و سنت ندارد، جز جنایت علیه بشریت مانند مثله کردن و بریدن گوش و بینی قربانی.



تو گویی هر آنچه را در سوریه دیدند در ایران پیاده کردند.وقتی برای علی خامنه ای آلترناتیو پیدا شد او نشان داد که جز مجتبی هیج آلترناتیوی را بر نمی تابد و هزینه پس زدن او برای ملت چقدر سنگین است.

امروز کشور ما از سوی قوای خارجی متشکل از مسئولان متولد عراق و مزدوران مسلح حشدالشعبی عراقی و نیز فاطمیون افغان و مزدوران شیعه پاکستانی اشغال شده است. مابقی مسئولان نیز از زاویه دیگری به خارج از ایران وصلند: یا درفکر نابودی اسراییل هستند یا برای ترور و دستگیری ترامپ نقشه می کشند .



مدل سرکوب مردم و مدیریت بحران اثر انگشت روس ها را نیز با خود دارد. سال ۲۰۰۲ نزدیک به پنجاه تروریست چچنی ۸۵۰ نفر را در تئاتر Dubrovka مسکو به گروگان گرفتند که یک نمایش موزیکال کمدی را تماشا می کردند. آنها از روسیه خواستند تا از چچن خارج شود. نیروهای ويژه روس برای نجات گروگانها از گاز خواب آور استفاده کردند که اصلا آن را نمی شناختند. در نتیجه علاوه بر همه تروریست ها ۱۲۰ نفر از گروگانها نیز در صحنه کشته شدند و تعدادی نیز بعدا در اثر عوارض گاز خواب آور مردند. حال اگر رژیم برای سرکوب تظاهرات مردم ایران تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر را کشته باید دید اتاق فکر کدام متحد ج ا مشاوره سرکوب داده است.



با توجه به قتل عامی که از مردم صورت گرفته است و احتمالا سرکوب های خونین دیگری که در راه است بی شک ما بدون کمک خارجی توانی برای مقابله با موج بعدی توحش نیروهای سفاک و سرکوبگر رژیم نداریم. دولت ترامپ وعده کرده است تا با همه توان نظامی خود در طرف مردم ایران بایستد. برای بقیه دنیا، بخصوص اتحادیه اروپا تقریبا مهم نیست که چه کسی چه کسی را در ایران می کشد. اما برای ما، همه آنها که در خیابان اعتراض می کنند فرزندان ما و صاحبان این آب و خاک هستند.

در این روزهای سیاه که جمهوری اسلامی عملا سفاکترین حکومت روی زمین است ما به فردایی ایمان داریم که میهن ما آزاد می شود و حدود ده میلیون ایرانی به وطن باز می گردند. اما به یاد این روزها پیشنهاد می شود بعد از آزادی میهن و سرنگون شدن آنها که به کشتن ما افتخار می کنند نام میدان ونک در مرکز تهران را به ترامپ برگردانیم. روئسای جمهور آمریکا چندین بار تلاش کردند جهت معادلات و روابط با ایران را تغییر دهند. دولت ترامپ بیش از بقیه درگیر مساله ایران بوده است و جامعه امروز آمریکا مردم ایران را بسیار درک می کنند. دولت ریگان، اوباما، کلینتون، و حتی بوش پدر تلاش کرد روابط ایران و آمریکا را به دوران قبل از گروگانگیری بازگردانند، اما نشد. بسیاری از آنها نامه های خصوصی برای خامنه ای نوشتند اما او رویاهایی شیطانی در سر داشت. کمک آمریکا به آزاد شدن مردم ایران در این روزهای خونین و سیاه و ننگین زمینه ساز برقراری روابط گسترده ای بین کشور ما با جامعه جهانی می شود که آینده کشور منوط و مشروط به آن است.