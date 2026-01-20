Tuesday, Jan 20, 2026

صفحه نخست » شیرین عبادی خواستار حذف خامنه‌ای شد

حذف خامنه‌ای کم ضررترین راه برای توقف کشتار استshe.jpg

دویچه وله - شیرین عبادی، حقوق‌دان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳، در گفتگویی با روزنامه "لیبراسیون" فرانسه با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات مردمی در ایران گفت که "بدون مداخله خارجی خشونت بی‌حد و حصر و مرگبار علی خامنه‌ای متوقف نخواهد شد."

عبادی افزود: «در چندین مورد، ایرانیان به خیابان‌ها آمده‌اند، تنها با مشت‌های گره کرده خود، تا آرزوی خود را برای سقوط این رژیم ابراز کنند.»

این حقوق‌دان ایرانی اضافه کرد: «هر بار، تنها پاسخ، واکنش‌های خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه، دستگیری‌ها و قتل‌های فزاینده بوده است. ایرانیان در نهایت به خانه‌های خود می‌روند و سپس یک یا دو سال بعد، دیگر نمی‌توانند تحمل کنند و دوباره به خیابان‌ها می‌آیند.»

عبادی در ادامه با بیان این که "این چرخه بارها تکرار می‌شود"، گفت: «تا زمانی خامنه‌ای در قدرت باشد هیچ تغییری را شاهد نخواهیم بود.»

👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله

برنده جایزه صلح نوبل در بخش دیگری از مصاحبه خود با تاکید بر لزوم مداخله خارجی برای حذف خامنه‌ای گفت: «شاید کم ضررترین چیز برای مردم ایران این باشد که رهبر و حلقه نزدیکانش با مداخله خارجی از بین بروند. همان طور که این کار را با اسماعیل هنیه کردند. آنها او را بدون بمباران مردم کشتند.»

پیام کامل شیرین عبادی در تلگرام:

حذف علی‌خامنه‌ای کم ضررترین راه برای مردم ایران در توقف کشتار است

🔹روز گذشته در گفتگویی با روزنامه لیبراسیون فرانسه بار دیگر تاکید کردم که بدون مداخله خارجی خونت بی‌حد و حصر و مرگبار علی خامنه‌ای متوقف نخواهد شد.

🔹در این گفتگو گفتم در چندین مورد، ایرانیان به خیابان‌ها آمده‌اند، تنها با مشت‌های گره کرده خود، تا آرزوی خود را برای سقوط این رژیم ابراز کنند. هر بار، تنها پاسخ، واکنش‌های خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه، دستگیری‌ها و قتل‌های فزاینده بوده است. ایرانیان در نهایت به خانه‌های خود می‌روند و سپس یک یا دو سال بعد، دیگر نمی‌توانند تحمل کنند و دوباره به خیابان‌ها می‌آیند.

🔹این چرخه بارها تکرار می‌شود اما دولت هرگز به صدای مردم گوش نداده است. تا زمانی خامنه‌ای در قدرت باشد هیچ تغییری را شاهد نخواهیم بود. شاید کم ضررترین چیز برای مردم ایران این باشد که رهبر و حلقه نزدیکانش با مداخله خارجی از بین بروند. همان طور که این کار را با اسماعیل هنیه کردند. آنها او را بدون بمباران مردم کشتند.

مطلب قبلی...
basketball.jpg
بسکتبالیست آمریکایی بعد از فرار از ایران، از تجربه هولناک خود می‌گوید
مطلب بعدی...
aslanibanner.jpg
صدای تیزکردنِ چاقو می‌آید

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily20.jpg
تصاویری از فاطمه اردشیر لاریجانی در آتلانتا
goftar12-1.jpg
رونمایی نرگس کلباسی سلبریتی حکومتی از تصاویر فرزندش بعد از ترک ایران
one20.jpg
هدیه ۴۰۰ میلیون دلاری امیر قطر به اردوغان
oholic20.jpg
قدبلند بودن همیشه هم خوب نیست
daily.jpg
یاسر رفیقدوست فرزند محسن رفیقدوست مقیم اتریش
goftar20.jpg
مصطفی امامی مجری ارزشی صدا و سیما که به یحیی گل محمدی توهین کرد
daily19.jpg
کمدین ایرانی آلمانی؛ از حمایت از مردم غزه تا بی تفاوتی به اعتراضات ایران
daily19-1.jpg
حلقه مشاوران نایاک؛ لابی‌گران جنجالی

از سایت های دیگر

مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
موسولینی و شمشیر اسلام: آرزوهای برباد رفتۀ دیکتاتور ایتالیا
تصویری دیده نشده از یک میدان در آغاز انقلاب
افشای جنجال تصاویر همسران مقام‌های طالبان

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زن فرانسوی از تجاوز جنسی سربازان آمریکایی به مادرش می‌گوید
janjL.jpg
بر باد رفتن
KAYHAN.jpg
عکس هفته | برافراشته باد پرچم ملی شیروخورشید ایران
one19-2.jpg
شکرالله پاک‌نژاد، از رهبران گروه فلسطین وجبهه‌ دموکراتیک‌ که اعدامش تیتر روزنامه های نیویورک تایمز و لوموند شد!
tv1.jpg
ببینید: ریچارد ساقیان کارآفرین ایرانی + صاحب یکی از گران ترین خانه های لس آنجلس
one19-1.jpg
جو شدید امنیتی در شهرهای ایران

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy