حذف خامنه‌ای کم ضررترین راه برای توقف کشتار است

دویچه وله - شیرین عبادی، حقوق‌دان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳، در گفتگویی با روزنامه "لیبراسیون" فرانسه با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات مردمی در ایران گفت که "بدون مداخله خارجی خشونت بی‌حد و حصر و مرگبار علی خامنه‌ای متوقف نخواهد شد."

عبادی افزود: «در چندین مورد، ایرانیان به خیابان‌ها آمده‌اند، تنها با مشت‌های گره کرده خود، تا آرزوی خود را برای سقوط این رژیم ابراز کنند.»

این حقوق‌دان ایرانی اضافه کرد: «هر بار، تنها پاسخ، واکنش‌های خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه، دستگیری‌ها و قتل‌های فزاینده بوده است. ایرانیان در نهایت به خانه‌های خود می‌روند و سپس یک یا دو سال بعد، دیگر نمی‌توانند تحمل کنند و دوباره به خیابان‌ها می‌آیند.»

عبادی در ادامه با بیان این که "این چرخه بارها تکرار می‌شود"، گفت: «تا زمانی خامنه‌ای در قدرت باشد هیچ تغییری را شاهد نخواهیم بود.»

برنده جایزه صلح نوبل در بخش دیگری از مصاحبه خود با تاکید بر لزوم مداخله خارجی برای حذف خامنه‌ای گفت: «شاید کم ضررترین چیز برای مردم ایران این باشد که رهبر و حلقه نزدیکانش با مداخله خارجی از بین بروند. همان طور که این کار را با اسماعیل هنیه کردند. آنها او را بدون بمباران مردم کشتند.»

پیام کامل شیرین عبادی در تلگرام: