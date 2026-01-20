روایت‌ صوتی دریافت شده توسط خبرنامه گویا از یکی از ساکنان کرج نشان می‌دهد سرکوب اعتراضات به شکلی گسترده و مرگبار انجام شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده تیراندازی مستقیم به معترضان باعث کشته‌شدن کودکان، زنان باردار و نوجوانان شده و شدت خشونت به‌گونه‌ای بوده که خیابان‌ها و کوچه‌ها به صحنه اجساد پراکنده تبدیل شده‌ بودند.

به گفته این شاهد عینی بیشترین تلفات کرج در فردیس رخ داده، او می گوید شهروندان با تصور تجمعی مسالمت‌آمیز به خیابان ها آمده بودند:

«اونایی که دیدید، صفره در مقابل واقعیت »

« بچهٔ سه‌ساله ... زن حامله ... جوان‌های ۱۲، ۱۳، ۱۴ تا ۱۷ ساله ... همه رو ترکوندن» (کشتند)

«حتماً بالای سی، چهل هزار نفره تو تمام کشور ... خیلی سخت بود...»

« فکر نمی‌کردیم این‌جوری بشه . همه می‌رفتن تظاهرات. مثلاً فراخوان داده بودند ساعت ۸ بیایید، صلح‌آمیز فقط برای همون می‌رفتند.»

«بعدش شعار می‌دادیم،... همین...»

«اطراف ما تو فردیس بیشترین تلفات بود .»

« تو هر کوچه و خیابون، حداقل یک جسد دیده می‌شد .»

«متأسفانه همهٔ سیستم‌های ارتباطاتی قطع شد که دیگه پیامی نره و چیزی بیرون نیاد.»

« همهٔ دوربین‌های مغازه‌ها رو پاک کردند .»

« دوربین‌های بانک‌ها رو پاک کردند .»

« دوربین‌های شهر رو پاک کردند ... همه رو پاک کردند .»

«چند روزه قنادی‌ها، از اون موقعی که شروع کردند جنازه‌ها رو می‌فروشن ، شلوغ شدند .»

«مردم میان حلوا می‌خرن، خرما می‌خرن .»

« آدم‌های زنده رو بردند، کشتند، تیر خلاص زدند .»

«منافقین‌ها!! منافقین‌ زدند» (طعنه‌آلود)

این روایت‌ها تصویری از شهری ارائه می‌دهد که در آن اعتراض مدنی با خشونتی بی‌سابقه پاسخ داده شده و تلاش سیستماتیک برای خاموش‌کردن صداها و محو آثار سرکوب در جریان است.