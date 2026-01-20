دویچه وله - کانون حقوق بشر ایران می‌گوید، جاوید خالص، سربازی که در اعتراضات سراسری د‌ی‌ماه حاضر به شلیک به معترضان نشد به اعدام محکوم شده است.

این نهاد حقوق بشری در گزارشی که در این باره در روز سه‌شنبه ۳۰ دی (۲۰ ژانویه) منتشر کرده، آورده که خبر حکم اعدام برای این جوان، نگرانی‌‌ها از موج تازه‌ قتل عام توسط دستگاه قضایی ایران را افزایش داده است: «این حکم در شرایطی صادر شده که مقامات قوه قضائیه به صراحت از محاکمه‌های صحرایی و اجرای سریع احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سخن گفته‌اند.»

طبق این گزارش، هنوز اطلاعات دقیقی در مورد او که پس از این سرپیچی به زندان اصفهان منتقل شد و همچنین روند رسیدگی قضایی و نوع اتهاماتش در دست نیست.

کانون حقوق بشر ایران می‌گوید، ده‌ها هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند و بسیاری از آن‌ها بدون دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه در بازداشت به‌سر می‌برند.

گزارش کامل کانون حقوق بشر ایران: