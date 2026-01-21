Wednesday, Jan 21, 2026

صفحه نخست » بهتر است درباره این سلاح مخفی امریکا هیچ حرفی نزنم!

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه در مصاحبه با نیوزنیشن گفت آمریکا سلاح‌هایی در اختیار دارد که هیچکس در جهان چیزی درباره آن‌ها نمی‌داند.

ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگار این شبکه درباره تسلیحات صوتی که محافظان کوبایی مادورو را خنثی کرد، گفت: «احتمالا بهتر است درباره این سلاح‌ها حرفی نزنیم.»

***

مطلب قبلی...
nineleven.jpg
تفاوت واکنش‌ها پس از ۱۱ سپتامبر: مردم غزه در برابر تهران
مطلب بعدی...
zarif.jpg
واکنش دفتر ظریف به ادعای بازداشت او

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily21-1.jpg
کیارخ لاریجانی ساکن لندن
goftar2-1.jpg
هانیه صفوی دختر سرلشگر رحیم صفوی ساکن استرالیا
one21-1.jpg
از فرحناز پهلوی تا نتیجه اشرف پهلوی در تظاهرات ایرانیان نیویورک
daily21.jpg
کلاسهای آموزشی کلاشینکف برای کودکان بسیجی
goftar25.jpg
از تهران تا ونکوور، ژیلا امیرشاهی مجری حکومتی و دخترانش پگاه، پردیس و پرمیس
daily20.jpg
تصاویری از فاطمه اردشیر لاریجانی در آتلانتا
oholic20.jpg
قدبلند بودن همیشه هم خوب نیست
goftar12-1.jpg
رونمایی نرگس کلباسی سلبریتی حکومتی از تصاویر فرزندش بعد از ترک ایران

از سایت های دیگر

کاریکاتور: عذاب الهی های لس آنجلسی
فیلم سقوط نماینده جامائیکا از روی صحنه مسابقه دختر شایسته جهان
ترتیب تولد فرزندان چگونه شخصیت آنها را شکل می‌دهد
کاریکاتور: رهبری گروگانگیر حرفه‌ای

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زن فرانسوی از تجاوز جنسی سربازان آمریکایی به مادرش می‌گوید
goftar28-1.jpg
تازه ترین تصاویر از مجتبی فرزند جنجالی خامنه ای
KAYHAN.jpg
عکس هفته | برافراشته باد پرچم ملی شیروخورشید ایران
one17-1.jpg
رئیس فدراسیونی که می‌خواست شهرام پهلوی نیا، فرزند اشرف پهلوی، را بدزدد
janjL.jpg
بر باد رفتن
oholic20-1.jpg
درمان ریزش مو در طب سنتی

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy