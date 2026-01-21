دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه سهشنبه ۳۰ دیماه در مصاحبه با نیوزنیشن گفت آمریکا سلاحهایی در اختیار دارد که هیچکس در جهان چیزی درباره آنها نمیداند.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگار این شبکه درباره تسلیحات صوتی که محافظان کوبایی مادورو را خنثی کرد، گفت: «احتمالا بهتر است درباره این سلاحها حرفی نزنیم.»
