این نشست، نگران از سقوط علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، به عنوان مسبب قتل عام شهروندان، پیش‌نویس بیانیه‌ای را بررسی می‌کرده که در آن از خامنه‌ای خواسته شده از قدرت کناره‌گیری کند و اداره کشور به «شورای گذار» سپرده شود.

به گفته منابعی که در این باره با ایران‌اینترنشنال گفت‌و‌گو کردند، بررسی این بیانیه و تصمیم برای انتشار آن، با دخالت و تهدید نهادهای امنیتی متوقف شده است.

بر اساس این اطلاعات، نشست فوق‌العاده یک‌شنبه ۲۱ دی به ریاست آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و رییس جبهه اصلاحات ایران و با حضور چهره‌های شاخص جریان اصلاحات در دفتر مرکزی «انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران» برگزار شده است.

اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد در پی نگرانی اصلاح‌طلبان از فروپاشی جمهوری اسلامی، شورای مرکزی جبهه اصلاحات ایران نشستی اضطراری و غیرعلنی برگزار کرده است.



به گفته منابع ایران‌اینترنشنال دستور کار این جلسه «واکنش فوری» به تغییر رویکرد نظام در تشدید سرکوب خونین معترضان در خیابان‌ها بوده است.

به گفته این منابع، در جریان بحث‌های طولانی درباره افزایش آمار کشته‌ها و مجروحان، پیشنهادهایی مطرح شده که در میان آن‌ها، پیش‌نویس بیانیه‌ای بی‌سابقه برجسته بوده است.

طبق این پیش‌نویس، جبهه اصلاحات خواستار کناره‌گیری رهبر جمهوری اسلامی «برای پایان دادن به وضعیت موجود و هموار کردن مسیر گذار سیاسی» شده و پیشنهاد داده که یک «شورای گذار» مسئولیت اداره کشور و فراهم کردن مقدمات تغییر ساختار سیاسی را بر عهده بگیرد.

منابع مطلع همچنین گفتند در این نشست درباره «استعفای جمعی برخی مقامات ارشد» و «فراخوان برای تظاهرات گسترده خیابانی» در روزهای پس از اوج درگیری‌ها نیز گفت‌وگو شده است.