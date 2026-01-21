Wednesday, Jan 21, 2026

eslahat.jpgاطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد به دنبال نگرانی بدنه اصلاح‌طلبان از فروپاشی جمهوری اسلامی، شورای مرکزی «جبهه اصلاحات ایران» نشستی اضطراری و غیرعلنی برگزار کرده است که بررسی بیانیه این نشست، با دخالت و تهدید نهادهای امنیتی متوقف شده است.

این نشست، نگران از سقوط علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، به عنوان مسبب قتل عام شهروندان، پیش‌نویس بیانیه‌ای را بررسی می‌کرده که در آن از خامنه‌ای خواسته شده از قدرت کناره‌گیری کند و اداره کشور به «شورای گذار» سپرده شود.

به گفته منابعی که در این باره با ایران‌اینترنشنال گفت‌و‌گو کردند، بررسی این بیانیه و تصمیم برای انتشار آن، با دخالت و تهدید نهادهای امنیتی متوقف شده است.

بر اساس این اطلاعات، نشست فوق‌العاده یک‌شنبه ۲۱ دی به ریاست آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و رییس جبهه اصلاحات ایران و با حضور چهره‌های شاخص جریان اصلاحات در دفتر مرکزی «انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران» برگزار شده است.

به گفته منابع ایران‌اینترنشنال دستور کار این جلسه «واکنش فوری» به تغییر رویکرد نظام در تشدید سرکوب خونین معترضان در خیابان‌ها بوده است.

به گفته این منابع، در جریان بحث‌های طولانی درباره افزایش آمار کشته‌ها و مجروحان، پیشنهادهایی مطرح شده که در میان آن‌ها، پیش‌نویس بیانیه‌ای بی‌سابقه برجسته بوده است.

طبق این پیش‌نویس، جبهه اصلاحات خواستار کناره‌گیری رهبر جمهوری اسلامی «برای پایان دادن به وضعیت موجود و هموار کردن مسیر گذار سیاسی» شده و پیشنهاد داده که یک «شورای گذار» مسئولیت اداره کشور و فراهم کردن مقدمات تغییر ساختار سیاسی را بر عهده بگیرد.

منابع مطلع همچنین گفتند در این نشست درباره «استعفای جمعی برخی مقامات ارشد» و «فراخوان برای تظاهرات گسترده خیابانی» در روزهای پس از اوج درگیری‌ها نیز گفت‌وگو شده است.

ه باور شماری از تحلیلگران، انتخاب محل برگزاری جلسه که دفتر انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران بود و از تشکل‌های نزدیک به دولت شناخته می‌شود، حامل پیام سیاسی بوده است.

این تحلیلگران معتقدند برگزاری نشست در چنین مکانی می‌تواند نشانه‌ای از گسترش نگرانی جدی و تردید در میان نیروهای نزدیک به بدنه دولت نسبت به توان مدیریت بحران و مهار سرکوب‌ها باشد.

یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت: «آذر منصوری شخصا در تدوین متن پیش‌نویس نقش داشت و در آن بر ضرورت انتقال فوری قدرت به شورای موقت تاکید شده بود.»

به گفته این منبع، پیش از آن‌که بیانیه به رسانه‌ها داده شود، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با اطلاع از محتوای نشست، رهبران جبهه اصلاحات را تحت فشار گذاشتند و به تهدید آنان پرداختند.

این منبع افزود: «تهدیدها سنگین و بی‌پرده بود و درباره بازداشت‌های گسترده هشدار داده شد.»

بر اساس همین اطلاعات، این فشارها باعث شد جبهه اصلاحات از انتشار رسمی بیانیه و هرگونه فراخوان عمومی عقب‌نشینی کند.

منابع نزدیک به جریان اصلاحات می‌گویند واکنش نهادهای امنیتی نشان می‌دهد حاکمیت در میانه اعتراضات خیابانی، هر نشانه‌ای از شکاف سیاسی در سطوح بالا را تهدیدی مستقیم تلقی می‌کند و تلاش دارد از شکل‌گیری هرگونه اجماع یا اقدام علنی در میان نیروهای سیاسی جلوگیری کند.

