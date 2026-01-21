توانا - امروز چهارشنبه یکم بهمنماه، دستکم ۱۲ زندانی در زندانهای خرمآباد، مهاباد، سبزوار، کاشمر، بوشهر، چابهار، مشهد، شهرکرد، دامغان، شیراز و ملایر اعدام شدند و هیچ دسترسی مستقلی به جزئیات پروندهها، روند رسیدگی و اینکه آیا این محاکمهها منصفانه بودهاند یا خیر وجود ندارد.
قطعی گسترده اینترنت و محدودیت شدید اطلاعرسانی در داخل کشور، عملا امکان دسترسی به اطلاعات شفاف درباره این اعدامها را از مردم و نهادهای مستقل گرفته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری «هرانا» این اعدامها امروز اجرا شدهاند. جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۵ دستکم حدود ۱۹۲۲ نفر را اعدام کرده است، آماری که نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیر داشته و یکی از بالاترین ارقام اعدام در دهههای اخیر را نشان میدهد.این آمار فقط بخش کوچکی از واقعیت است، چون بسیاری از اعدامها بدون اطلاعرسانی انجام میشود.
استفاده از حکم اعدام بهعنوان ابزار سرکوب، همزمان با سرکوب اعتراضات سراسری و خشونت شدید علیه معترضان، نقض آشکار حقوق بشر است.
اطلاعرسانی شفاف و توجه جامعه ایران و جامعه جهانی به این موج اعدامها اهمیت حیاتی دارد. سکوت درباره این وقایع به معنای کنار گذاشتن جان انسانها در برابر دستگاهی است که حق حیات و عدالت را لگدمال میکند.