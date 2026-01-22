ایندیپندنت فارسی - حساب کاربری وحید آنلاین ویدیویی را از ورودی دو تریلی به ورودی پزشکی قانونی کهریزک در صبح شنبه ۲۰ دیماه در میان انبوه خانوادههای مصیبتزده منتشر کرده است.
در این ویدیو صدای افرادی شنیده میشود که از یکدیگر میپرسند اینها «اجساد را آوردهاند یا آمدهاند ببرند؟» به نظر میرسد یکی از رانندگان میگوید آمدهاند اجساد را ببرند اما صدای یک نفر از جمعیت شنیده میشود که میگوید دروغ میگوید.»
وحید آنلاین نوشته است این ویدیو را با این شرح دریافت کرده است: «پیکرها رو میریختند توی سوله و به خانوادههایی که مفقودی داشتند میگفتند برید لابلای اینها بگردید پیداشون کنید.»
در این ویدیو صدای فردی شنیده میشود که میگوید: «جوونهای مردم همه کشته شدند. همه رو کشتند. با کامیون جنازه میبرند به داد مردم برسید.»
