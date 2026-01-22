کیهان لندن - فیروزه نوردستروم - درست در ساعت ۷:۵۹ دقیقه صبح روز پنج‌شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۵ آتش به جان ساختمان تجاری پلاسکو آتش گرفت و پس از ۵۴ سال سرپا ماندن، در حالی ۱۲۰۰ واحد آن پس از سه ساعت و نیم سوختن به طور کامل فرو ریخت که در پی این حادثه ۱۶ آتش‌نشان و ۴ شهروند جان باختند و حدود ۲۳۵ تن مجروح شدند. آواربرداری پلاسکو، حدود ۹ روز به طول انجامید و طی آن ۱۹۰۰ کامیون حدود ۲۰ هزار تن خاک و نخاله را از محل خارج کردند.

مهدی نوروز، روزنامه‌نگار با اشاره به عمدی بودن حادثه پلاسکو در گفتگو با «کیهان لندن» معتقد است: «این حادثه عمدی بود برخی می‌گویند عمدی بودن پلاسکو به دلیل زدوبندهای بنیاد مستضعفان بوده که با توجه به سوابق فساد در نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی بعید هم نیست، البته در اینجا معتقدم یک همپوشانی اتفاق افتاد و این آتش‌افروزی در این تاریخ، برای یک انحراف سیاسی بود.»

به گفته وی دو هفته پیش از فروریختن پلاسکو، اکبر هاشمی رفسنجانی در استخر کشته شد، پیش از آن زمان، تمام توجه رسانه‌های داخل ایران معطوف به اتفاق پلاسکو بود و آن دوره اکبر هاشمی رفسنجانی یک ترند جهانی بود، مرگ رفسنجانی در شرایطی رخ داد که به تازگی با رای بالا در تهران مجلس خبرگان را برده بود و صحبت از نقشه‌هایی بود برای یک سری تغییرات که در این مجلس داشت و هنوز یک سری امیدواری‌هایی از درون نسبت به این شخصیت وجود داشت، البته می‌دانیم این امیدها واهی بود، آن زمان تمرکز تمام رسانه‌های داخلی روی این بود که چه اتفاقی افتاده اما فرو ریختن پلاسکو به عنوان یکی از ساختمان‌های مهم مرکز تهران باعث شد که یک مرتبه جهت‌گیری رسانه‌ها به شدت تغییر پیدا کند و یکباره موضوع رفسنجانی به اولویت چهارم پنجم رسانه‌ها و پلاسکو به تیتر اول تبدیل شد طوری‌که همچنان پلاسکوتا زمان ریاست جمهوری ۹۶ روی ترند خبری بود بنابراین اتفاقی که برای پلاسکو افتاد عمدی بود.

او اضافه می‌کند: «ممکن است دلیل اصلی عمدی بودن فساد اقتصادی درون بنیاد مستعفان بوده باشد ولی انتخاب تاریخ برای این بوده که جهت‌گیری تمرکز رسانه‌ها از موضوع اکبر هاشمی رفسنجانی برداشته شود. پلاسکو در آن مقطع به یک بازی سیاسی هم بدل شد، به طوری که از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب شهردار وقت محمدباقر قالیباف هم استفاده شد، حتی خیلی‌ها آن زمان گفتند قالیباف با این اتفاق تمام شد اما از آن زمان به بعد، قالیباف یک دنده کله‌شق ۹۲ کشیده شد به قالیباف ۹۵ که ترمزش را کشیدند و او را از انتخابات بیرون کشیدند و بعدتر هم او را تحت کنترل قرار دادند.»