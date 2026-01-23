تلاش نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل برای جلوگیری از نشست فوری سازمان ملل
ایندیپندنت - نماینده جمهوری اسلامی روز پنجشنبه دوم بهمنماه مقر سازمان ملل متحد در ژنو با اعتراض به برگزاری نشست ویژه درباره جمهوری اسلامی مدعی شد «زندگی روزمره در ایران در مسیر عادی و طبیعی خود ادامه دارد» و افزود «هیچ نیاز ویژهای» برای تشکیل چنین نشستی وجود ندارد و «وضعیت بحرانیای که نیازمند رسیدگی فوری باشد» دیده نمیشود. او تاکید کرد تهران با «شدیدترین لحن» به برگزاری این نشست ویژه اعتراض میکند.
