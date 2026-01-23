Friday, Jan 23, 2026

صفحه نخست » نمایش شرم‌آور «همه‌چیز عادی است»؛ نماینده جمهوری اسلامی در ژنو و نبرد با متن آماده انگلیسی

22.jpgتلاش نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل برای جلوگیری از نشست فوری سازمان ملل

ایندیپندنت - نماینده جمهوری اسلامی روز پنجشنبه دوم بهمن‌ماه مقر سازمان ملل متحد در ژنو با اعتراض به برگزاری نشست ویژه درباره جمهوری اسلامی مدعی شد «زندگی روزمره در ایران در مسیر عادی و طبیعی خود ادامه دارد» و افزود «هیچ نیاز ویژه‌ای» برای تشکیل چنین نشستی وجود ندارد و «وضعیت بحرانی‌ای که نیازمند رسیدگی فوری باشد» دیده نمی‌شود. او تاکید کرد تهران با «شدیدترین لحن» به برگزاری این نشست ویژه اعتراض می‌کند.

