Friday, Jan 23, 2026

صفحه نخست » سمیرا قرایی: ترامپ روایت خود را تغییر داد؛ از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی

سمیرا قرایی: آزمایش هسته ای جمهوری اسلامیسمیرا قرایی در شبکه اکس نوشت: دیشب ترامپ برای اولین بار از زمان جنگ گفت که جمهوری اسلامی داره به انجام آزمایش هسته‌ای ادامه می‌ده. پیش‌تر می‌گفت «آنقدر ضربه سختی خوردند که فعلا سراغ هسته‌ای نخواهند رفت» یا می‌گفت «اگر بروند».

