سمیرا قرایی: آزمایش هسته ای جمهوری اسلامیسمیرا قرایی در شبکه اکس نوشت: دیشب ترامپ برای اولین بار از زمان جنگ گفت که جمهوری اسلامی داره به انجام آزمایش هستهای ادامه میده. پیشتر میگفت «آنقدر ضربه سختی خوردند که فعلا سراغ هستهای نخواهند رفت» یا میگفت «اگر بروند».
پیشتر میگفت «آنقدر ضربه سختی خوردند که فعلا سراغ هستهای نخواهند رفت» یا میگفت «اگر بروند».
شرکت هواپیمایی فرانسه دو پرواز آتی «ایرفرانس» به دوبی رو لغو کرده،-- Pouria Zeraati (@pouriazeraati) January 23, 2026
«بریتیش ایرویز» پرواز عصرش به دوبی رو کنسل کرده،
«کی ال ام» شرکت هواپیمایی هلند هم پروازهاش به اسرائیل، عربستان و امارات رو لغو کرده.
پنج روز آدمکشی به خاطر هفت میلیون تومان!
خبرگزاری میزان: تهران تعطیل است