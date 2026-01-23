بهنام قلی پور در شبکه اکس نوشت:
۱. تمدید «سکوت راداری» بر فراز اصفهان تا سپیدهدم نوتام (NOTAM) جدید: نوتام قبلی با یک دستورالعمل جدید جایگزین شده که بر اساس آن، تجهیزات ارتباطی زمین به هوای اصفهان (فرکانسهای کلیدی) تا ساعت ۰۴:۵۶ صبح شنبه (به وقت تهران) از دسترس خارج (U/S) خواهند بود. تحلیل استراتژیک: تمدید این خاموشی تا زمان دقیق «سپیدهدم»، نشاندهنده یک اختلال فنی ساده نیست، بلکه یک خاموشی هدایتشده است. این یعنی هر هواپیمایی که امشب از آسمان اصفهان (منطقه هستهای) عبور کند، در ارتباط با زمین دچار مشکل خواهد بود که هماهنگی پدافند هوایی ایران را به شدت مختل میکند.
۲. ورود ناو هواپیمابر به «باکس شلیک» موشکهای تاماهاوک گروه ضربت ناو هواپیمابر (CSG-3) به ورودی دریای عمان رسیده است. این موقعیت به معنای قرارگیری در برد مرگبار است: موشکهای تاماهاوک: اکنون تمام نقاط جنوب و جنوب شرقی ایران (بوشهر، بندرعباس و کرمان) در برد مستقیم موشکهای کروز این ناو هستند و نیازی به پیشروی بیشتر ناو نیست. قدرت هوایی: اهداف ساحلی و پدافندهای خط مقدم اکنون در دسترس مستقیم جنگندههای ناو قرار دارند.
۳. ورود «آخرین تکه پازل»؛ جنگنده TABOR 87 اعزام یک فروند جنگنده F-15E (با کد TABOR 87) به همراه سوخترسان اختصاصی از انگلیس به منطقه، معنای نظامی مهمی دارد: این اقدام نشاندهنده «تکمیل ظرفیت ۱۰۰ درصدی» است. فرماندهان آمریکایی نمیخواهند حتی نقص یک فروند جنگنده در لیست (Checklist) آنها وجود داشته باشد. رسیدن این هواپیما یعنی پازل نظامی برای شروع عملیات کاملاً تکمیل شده است.
۴. جمعبندی وضعیت (شامگاه جمعه ۳ بهمن): گزارش معتقد است تمام شواهد برای یک «اسمبل کامل قدرت» فراهم شده است: از نظر الکترونیک: اصفهان تا صبح فردا ایزوله شده است. از نظر دریایی: ناو در موقعیت شلیک مستقر شده است. از نظر هوایی: آخرین پرنده جایگزین وارد منطقه شده است. از نظر سیاسی: اسرائیل آمادهباش نهایی را اعلام کرده و ضربالاجل ۲۴ ساعته آمریکا در حال به پایان رسیدن است.
تحلیل نهایی: گزارش تأکید دارد که امشب (جمعه شب) تا سپیدهدم شنبه، بحرانیترین بازه زمانی است، چرا که نوتامِ «خاموشی راداری اصفهان» دقیقاً با زمان رسیدن ناو به برد شلیک و تکمیل اسکادرانهای هوایی همزمان شده است.
