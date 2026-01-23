علی حسین قاضی زاده در شبکه اکس نوشت: با صورت پوشیده و عینک آفتابی بر چشم، برای اسرائیل رجز نمیخونن قهرمان.
در ضمن این پهپادی که داری نشونش میدی که موتورش صدای اگزوز خاور میده، در جنگ ۱۲روزه، ۱۱۰۰فروندش به سمت اسرائیل شلیک شد و فقط یک فروندش وارد آسمان اسرائیل شد و همون هم رهگیری شد. باقی حتی وارد آسمان اسرائیل هم نشدند. حالا تو باز هم عربده بکش یا حیدر!
چهارتا پهپاد آوردهاند در برنامه حکومتی حسینیه معلی، به نمایش گذاشتهاند و این ازگل هم با ماسک و عینک آفتابی، مثلاً به زبان عبری اسرائیل رو تهدید میکنه!-- Hadi Zonouzi هادی زنوزی (@HadiZonouzi) January 22, 2026
خودتان را مضحکه عام و خاص میکنید ابلهها!
با این لباس نظامی باید از مردم محافظت میکردید آشغالهای بیمصرف! pic.twitter.com/HGsqtu7XZb
ترامپ: نیروی بزرگی به سوی ایران در حرکت است