چهارتا پهپاد آورده‌اند در برنامه حکومتی حسینیه معلی، به نمایش گذاشته‌اند و این ازگل هم با ماسک و عینک آفتابی، مثلاً به زبان عبری اسرائیل رو تهدید می‌کنه!

خودتان را مضحکه عام و خاص می‌کنید ابله‌ها!

با این لباس نظامی باید از مردم محافظت می‌کردید آشغال‌های بی‌مصرف! pic.twitter.com/HGsqtu7XZb