رییس کمیته علوم مجلس نمایندگان آمریکا: آیتالله از خط قرمز ترامپ عبور کرده است
برایان بابین، نماینده کنگره و رییس کمیته علوم مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه ایکس نوشت: «آیتالله از خط قرمز دونالد ترامپ عبور کرده است و اقدامات پیامد دارند و این موضوع قابل بازگشت نیست.»
The ayatollah has crossed President Trump's red line. There's no ambiguity and no walking it back. Actions have consequences. https://t.co/yBLJHp8qCO-- Brian Babin (@RepBrianBabin) January 23, 2026
اطمینان اسرائیل از حمله نظامی امریکا به جمهوری اسلامی
۲۴ با فرداد فرحزاد pic.twitter.com/0kZQmGBwRx-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 23, 2026
وزارت خارجه آمریکا: از دسترسی رژیم ایران به منابع لازم برای سرکوب مردم جلوگیری میکنیم
وزارت امور خارجه ایالات متحده جمعه سوم بهمن درپی اعمال تحریم وزارت خزانهداری این کشور علیه هشت شرکت و نه کشتی در ناوگان سایه جمهوری اسلامی اعلام کرد که واشینگتن «اقدامات بیشتری را برای جلوگیری از دسترسی رژیم ایران به منابع لازم برای سرکوب مردمش انجام میدهد.» وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه خود نوشت که این شرکتها و کشتیها صدها میلیون دلار نفت و فرآوردههای نفتی ایران، از جمله گاز مایعرا حمل کرده و به تأمین مالی رژیم و نیروهای امنیتی آن کمک کردهاند.
با توجه به نقل و انتقالهای نظامی آمریکا در منطقه، ترامپ کی دستور حمله را صادر میکند؟ pic.twitter.com/3xo9De1Pew-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 23, 2026
بهنام قلی پور: «خاموشی راداری اصفهان»