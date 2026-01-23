نشریه هیل - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

سرویس فارسی صدای آمریکا که پس از بازنگری ساختاری در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ فعالیت خود را از سر گرفته، متهم شده است که عمداً پوشش خبری مربوط به رضا پهلوی، ولیعهد تبعیدی ایران، را سانسور می‌کند؛ شخصیتی که در هفته‌های اخیر نقشی محوری در فراخوان و الهام‌بخشی به اعتراضات ضدحکومتی در ایران داشته است.

سه تن از کارکنان صدای آمریکا به روزنامه «هیل» گفته‌اند که علی جوانمردی، مشاور ارشد ناظر بر بخش فارسی، از پخش هرگونه تصویر یا صدای شعاردهندگان نام رضا پهلوی جلوگیری کرده و حتی مهمانان برنامه‌ها را از اشاره به او منع می‌کند.

به گفته این منابع، این رویکرد باعث تحریف واقعیت میدانی اعتراضات و حتی بازنمایی گزینشی مواضع دونالد ترامپ درباره رضا پهلوی شده است؛ اقدامی که یکی از کارکنان آن را «سانسوری شبیه رسانه‌های کشورهای استبدادی» توصیف کرده است.

علی جوانمردی و کاری لیک، رئیس آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا و ناظر بر صدای آمریکا، در مواضع علنی خود از این تصمیم دفاع کرده‌اند و گفته‌اند وظیفه این رسانه «برجسته‌سازی چهره‌های خاص اپوزیسیون» نیست.

جوانمردی در واکنش به انتقادها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نه سخنگوی اپوزیسیون است و نه دشمن آن، و تأکید کرد تعهدش نه به اشخاص، بلکه به «مردم ایران» و آنچه «حقیقت نوشته‌شده با خون و شجاعت در خیابان‌ها» می‌نامد، است.

با این حال، کارکنان صدای آمریکا که به دلیل نگرانی از پیامدهای حقوقی و شغلی خواستار ناشناس‌ماندن شده‌اند، تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهند و از آنچه «نقض بی‌سابقه اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» می‌خوانند، سخن می‌گویند.

به گفته آنان، جوانمردی با پیشینه سیاسی مشخص و مخالفت دیرینه با رضا پهلوی، از موقعیت خود برای اعمال دیدگاه‌های شخصی استفاده می‌کند؛ اتهامی که شامل جانبداری سیاسی و تحریف آگاهانه اخبار است.

رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، خود را به‌عنوان گزینه‌ای برای رهبری موقت کشور در صورت فروپاشی جمهوری اسلامی مطرح کرده و هم‌زمان در تلاش است حمایت سیاسی در واشنگتن را افزایش دهد.

یکی از کارکنان صدای آمریکا گفته است مخالفت جوانمردی با پهلوی به حدی است که حتی عنوان شغلی او به‌عنوان «مشاور ارشد ناظر بر بخش‌های فارسی، کردی و افغانی» نیز در ساختار رسمی این رسانه سابقه‌ای ندارد و «عنوانی ابداعی» به نظر می‌رسد.