Friday, Jan 23, 2026

صفحه نخست » افشاگری کارکنان صدای امریکا: حذف نام رضا پهلوی از پوشش اعتراضات ایران

rphill.jpgنشریه هیل - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

سرویس فارسی صدای آمریکا که پس از بازنگری ساختاری در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ فعالیت خود را از سر گرفته، متهم شده است که عمداً پوشش خبری مربوط به رضا پهلوی، ولیعهد تبعیدی ایران، را سانسور می‌کند؛ شخصیتی که در هفته‌های اخیر نقشی محوری در فراخوان و الهام‌بخشی به اعتراضات ضدحکومتی در ایران داشته است.

سه تن از کارکنان صدای آمریکا به روزنامه «هیل» گفته‌اند که علی جوانمردی، مشاور ارشد ناظر بر بخش فارسی، از پخش هرگونه تصویر یا صدای شعاردهندگان نام رضا پهلوی جلوگیری کرده و حتی مهمانان برنامه‌ها را از اشاره به او منع می‌کند.

به گفته این منابع، این رویکرد باعث تحریف واقعیت میدانی اعتراضات و حتی بازنمایی گزینشی مواضع دونالد ترامپ درباره رضا پهلوی شده است؛ اقدامی که یکی از کارکنان آن را «سانسوری شبیه رسانه‌های کشورهای استبدادی» توصیف کرده است.

علی جوانمردی و کاری لیک، رئیس آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا و ناظر بر صدای آمریکا، در مواضع علنی خود از این تصمیم دفاع کرده‌اند و گفته‌اند وظیفه این رسانه «برجسته‌سازی چهره‌های خاص اپوزیسیون» نیست.

جوانمردی در واکنش به انتقادها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نه سخنگوی اپوزیسیون است و نه دشمن آن، و تأکید کرد تعهدش نه به اشخاص، بلکه به «مردم ایران» و آنچه «حقیقت نوشته‌شده با خون و شجاعت در خیابان‌ها» می‌نامد، است.

با این حال، کارکنان صدای آمریکا که به دلیل نگرانی از پیامدهای حقوقی و شغلی خواستار ناشناس‌ماندن شده‌اند، تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهند و از آنچه «نقض بی‌سابقه اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» می‌خوانند، سخن می‌گویند.

به گفته آنان، جوانمردی با پیشینه سیاسی مشخص و مخالفت دیرینه با رضا پهلوی، از موقعیت خود برای اعمال دیدگاه‌های شخصی استفاده می‌کند؛ اتهامی که شامل جانبداری سیاسی و تحریف آگاهانه اخبار است.

رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، خود را به‌عنوان گزینه‌ای برای رهبری موقت کشور در صورت فروپاشی جمهوری اسلامی مطرح کرده و هم‌زمان در تلاش است حمایت سیاسی در واشنگتن را افزایش دهد.

یکی از کارکنان صدای آمریکا گفته است مخالفت جوانمردی با پهلوی به حدی است که حتی عنوان شغلی او به‌عنوان «مشاور ارشد ناظر بر بخش‌های فارسی، کردی و افغانی» نیز در ساختار رسمی این رسانه سابقه‌ای ندارد و «عنوانی ابداعی» به نظر می‌رسد.

فعالیت‌های جوانمردی توجه «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» (NUFDI) را نیز جلب کرده؛ نهادی غیرحزبی در آمریکا که حامی رضا پهلوی است و شکایتی رسمی درباره رفتار «غیرحرفه‌ای» او به قانون‌گذاران کنگره ارائه داده است.

در این شکایت آمده که جوانمردی بارها ایران را نه به‌عنوان یک کشور، بلکه به‌مثابه «دشمن» معرفی کرده و میان حکومت و ملت تمایزی قائل نشده؛ رویکردی که از نظر این نهاد، مصداق کنش سیاسی و نه روزنامه‌نگاری است.

این نهاد همچنین به انتشار اطلاعات نادرست از سوی جوانمردی اشاره کرده، از جمله ادعای کذب جدایی ارتش ایران در سال ۲۰۲۲ و اتهام همکاری رضا پهلوی با سپاه پاسداران.

منابع داخلی صدای آمریکا می‌گویند جوانمردی ابتدا مانع پوشش دیدار رضا پهلوی با سناتور لیندزی گراهام شد و همچنین کنفرانس خبری اخیر او در واشنگتن تقریباً به‌طور کامل نادیده گرفته شد.

در پوشش مصاحبه ترامپ با رویترز نیز، سرویس فارسی صدای آمریکا بخش‌هایی از سخنان رئیس‌جمهور را حذف کرد که در آن گفته بود اگر ایرانیان رضا پهلوی را بپذیرند، او مخالفتی ندارد؛ در حالی که بی‌بی‌سی فارسی این اظهارات را به‌طور کامل منتشر کرد.

در همین حال، کارشناسان می‌گویند رضا پهلوی برای بخشی از معترضان نماد گسست از جمهوری اسلامی و یادآور دوره‌ای از توسعه اقتصادی و آزادی‌های اجتماعی پیش از انقلاب است، هرچند میزان حمایت واقعی او در داخل کشور دقیقاً قابل سنجش نیست.

با وجود سرکوب اعتراضات خیابانی، رضا پهلوی همچنان مردم را به اشکال نافرمانی مدنی، از جمله اعتصاب و اعتراض خانگی، فرا می‌خواند و نام او در شعارها و تصاویر معترضان دیده می‌شود.

اتهام سانسور تنها به خبرها محدود نمانده و به کارشناسان دعوت‌شده نیز رسیده است؛ از جمله سحر تحویلی که می‌گوید به‌دلیل ذکر نام رضا پهلوی در برنامه، توبیخ و تهدید به حذف از فهرست مهمانان شده است.

تحویلی، که از مخاطبان قدیمی صدای آمریکا بوده، می‌گوید این رسانه زمانی «صدای آزادی» برای ایرانیان تحت دیکتاتوری بود، اما امروز به‌طرز دردناکی از آن مأموریت فاصله گرفته است.

منتقدان معتقدند در شرایطی که اعتراضات اخیر یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه بقای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، سانسور یک چهره تأثیرگذار اپوزیسیون در رسانه‌ای با بودجه عمومی آمریکا، پرسش‌های جدی درباره استقلال حرفه‌ای و جهت‌گیری سیاسی آن ایجاد کرده است.

مطلب قبلی...
ff.jpg
واکنش فرداد فرحزاد به انتقادهای اخیر: نقد رضا پهلوی یا حمله به هر آنچه می‌کند؟
مطلب بعدی...
redline.jpg
"آیت‌الله از خط قرمز دونالد ترامپ عبور کرده است"

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily23.jpg
کاترین شکدم در تظاهرات ایرانیان لندن
one23-1.jpg
میشل اوباما در مجله ووگ
goftar31-1.jpg
مقداد نیلی، داماد ابراهیم رئیسی کیست؟
newso.jpg
سنت‌هایی که شاید بی‌معنی باشند، اما هنوز در این کشورها وجود دارند
daily23-1.jpg
تصاویری از آخرین جاسوس موساد در ایران که درگذشت
goftar24-1.jpg
رضا مرعشی ‏نوه آیت الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی در امریکا
daily22-1.jpg
معصومه شیخ حسنی دختر کامبیز شیخ حسنی دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه در کانادا
goftar14-1.jpg
مداح ژیگول حکومتی کیست

از سایت های دیگر

محققان: بارداری بدون نیاز به اسپرم مردان امکانپذیراست
سرنوشت مشابه هویدا و ذوالفقار علی بوتو - از زبان یک عکس
خیانت در رابطه؛ پدیده‌ای اتفاقی یا از قبل برنامه‌ریزی شده؟
تغییرات خاموش مغز پیش از ابتلا به آلزایمر

پر بیننده ترین ها



pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟
euro1.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
تقدیر آمران از عاملان کشتار مردم ایران
goftar25-1.jpg
فرشته میرهاشمی؛ همسر اول رضا رویگری کیست؟
one24-2.jpg
رضا فاضلی ازبازیگری تا فعالیت سیاسی بعد ازانقلاب و از دست دادن فرزندش در بمبگذاری
newso_112320.jpg
هلیا امامی بازیگر زیبای ایرانی

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy