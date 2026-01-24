Saturday, Jan 24, 2026

zahraK.jpgبنابر اطلاع ایران‌وایر، «زهرا کسائی‌پور» مدیرکل امور اداری و مالی استانداری مرکزی و سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، جمعه ۱۹دی۱۴۰۴ در اعتراضات شهر «اراک» بازداشت شد.

طبق اطلاعاتی که در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته، زهرا کسائی‌پور به همراه همسر و دو فرزند خود در اعتراضات بازداشت شده است.

از نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری این مقام استان مرکزی و خانواده‌اش اطلاعی در اختیار نیست.

