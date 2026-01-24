بنابر اطلاع ایرانوایر، «زهرا کسائیپور» مدیرکل امور اداری و مالی استانداری مرکزی و سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، جمعه ۱۹دی۱۴۰۴ در اعتراضات شهر «اراک» بازداشت شد.
طبق اطلاعاتی که در اختیار ایرانوایر قرار گرفته، زهرا کسائیپور به همراه همسر و دو فرزند خود در اعتراضات بازداشت شده است.
از نهاد بازداشتکننده و محل نگهداری این مقام استان مرکزی و خانوادهاش اطلاعی در اختیار نیست.
در همین زمینه:
رضاییان مچ بند سیاه بست، چرا هیچ بازیکنی از پرشپولیس، استقلال و سپاهان تکرار نکردند؟
محمد تقوی، ایران اینترنشنال، در برنامه هتتریک درباره تندادن فوتبالیستها به بازیکردن در مسابقات لیگ برتر پس از کشتار بیسابقه مردم ایران بهدست جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان، گفت: «انتظار نداشتم بازیکنان پرسپولیس، استقلال و تراکتور این طور به هوا بپرند. خودشان را زدهاند به این که چیزی نمیدانند.
میخواهند ببینند در مملکت چه اتفاقی رخ میدهد. رامین رضاییان دو مچبند مشکی بست و در آن خفقان، پیامش را رساند. کدام یک از بازیکنان استقلال، تراکتور، پرسپولیس و سپاهان این کار را کردند؟»
