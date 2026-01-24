حسن یونسی، وکیل دادگستری و فرزند علی یونسی (وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی)، با انتشار یک توییت صریح، یکی از شفافترین مواضع انتقادی را از درون ساختار سابقا نزدیک به قدرت بیان کرده است. اهمیت این موضعگیری نه فقط در لحن تند آن، بلکه در گستره نقدی است که همزمان سه لایه اصلی حاکمیت جمهوری اسلامی را نشانه میگیرد: ولایت فقیه، دولت مستقر و جریان موسوم به اصلاحطلبی.
او مستقیما «ولایت» را آمر جنایت و قتلعام معرفی میکند، دولت را شریک این سرکوب میداند و اصلاحات را متهم میکند که با توجیهگری، زمینهساز و همراه این کشتار شده است.
چنین موضعی نشانهای روشن از ریزش عمیق میان چهرهها و خانوادههایی است که زمانی بخشی از بدنه سیاسی جمهوری اسلامی محسوب میشدند. وقتی فرزند یکی از وزرای اطلاعات پیشین، کل منظومه قدرت ـ از رأس ولایت تا دولت و اصلاحطلبی ـ را مسئول کشتار مردم میداند، این خود گواهی است بر ابعاد گسترده خشونت اعمالشده علیه معترضان و فروپاشی مشروعیت درونی نظام.
بیزارم از شما-- حسن یونسی (@hassan26695572) January 24, 2026
بیزارم از حکومت و ولایتی که دستور این جنایت و قتلعام را داد
بیزارم از دولتی که شریک این جنایت شد
بیزارم از اصلاحاتی که این کشتار را توجیه کرد
و همدرد و عزادار فرزندان ایرانم
***
این را مینویسم تا حقیقت ثبت شود!
این متن را نه زیدآبادی مینویسد، نه عبدی امضا میکند