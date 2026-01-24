ایران وایر - یک منبع آگاه در تهران، به «ایران وایر» گفته است که «علیرضا دبیر» رییس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، پس از بازداشت شدن «علیرضا نجاتی» توسط سازمان اطلاعات سپاه، به کشتی‌گیرهای ملی‌پوش ایران گفته که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن» هر یک از کشتی‌گیران خواهد بود.

علیرضا دبیر پس از اعتراضات ۱۴۰۱ بارها در مصاحبه با رسانه‌های حکومتی مدعی شده بود که به کشتی‌گیرهای ایران اجازه «اظهارنظر در مسایل سیاسی» را نمی‌دهد.

منبع ایران وایر همچنین خبر داده که علیرضا دبیر به ملی‌پوش‌های کشتی آزاد و فرنگی گفته است که بازداشت شدن علیرضا نجاتی «عاقبت سیاسی شدن شماست» و از کشتی‌گیرها خواسته هیچ‌گونه واکنشی نسبت به بازداشت علیرضا نجاتی نداشته باشند.

ایران وایر پیش از این مطلع شده بود که «حراست» و «روابط عمومی» وزارت ورزش و جوانان از ابتدای اعتراضات سراسری موظف شده‌اند به صورت روزانه، اطلاعات مرتبط با «فعالیت‌های مجازی ورزشکاران در شبکه‌های اجتماعی» را در اختیار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار دهند.

👈مطالب بیشتر در سایت

علیرضا نجاتی، چهارشنبه ۱۷دی۱۴۰۴ به دلیل حمایت از اعتراضات مردم ایران، با هجوم نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.