Saturday, Jan 24, 2026

صفحه نخست » زهره شماعی‌زاده از اقوام حسن شماعی زاده در اعتراضات اصفهان کشته شد

22.jpgبی بی سی - حسن شماعی‌زاده، آهنگساز و خواننده مشهور ایران می‌گوید که زهره شماعی‌زاده یکی از بستگان نزدیک او در اعتراضات سراسری ایران کشته شده است.

آقای شماعی‌زاده در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار عکسی نوشت: «زهره بر اثر گلوله جنگی در راه آزادی جان باخت ای کسانی که حیدر حیدر می‌کنید و به اسم خداو در راه خدا انسان‌ها را می‌کشید خداوند شما وکیل و وصی، نمی‌خواهد، خودش قدرت آن‌ را دارد، اگر بخواهد کسی را بکشد.»

گزارش‌ها حاکی است که زهره شماعی‌زاده روز ۱۹ دی در اصفهان بر اثر شلیک مستقیم جان خود را از دست داد اما نهادهای امنیتی «تلاش کردند» که علت مرگ او را «ایست قلبی»‌ اعلام کنند.

سمیرا قرایی: ترامپ روایت خود را تغییر داد؛ از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی

